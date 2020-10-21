屏東男帶毒咖啡到KTV店開唱遇臨檢　塞屁屁「掉出3包」下場慘　

▲屏東縣潘姓男子將毒咖啡包藏在股溝間，被潮州警方查獲 。（圖／民眾提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣21歲潘姓男子，攜帶毒咖啡等毒品到潮州鎮一家KTV店開唱，準備找好友前來吸食，不料，潮州警方在傍晚就執行擴大臨檢勤務，在廂房內聞到濃烈臭味，他為逃避查緝，還在毒咖品塞在股溝間，在行走間掉落下來露餡，警方訊後依毒品危害防制條例送辦。

▲▼潘嫌毒品藏股溝間、毒咖啡。

潮州警分局員警於日前提早執行擴大臨檢勤務，傍晚時間前往潮州鎮一家KTV臨檢包廂時，發現民眾潘男獨自一人坐於包廂內，空氣中瀰漫著一股濃厚的臭味，經警方盤查時，潘男主動交付一小包k他命毒品殘渣袋。

警方欲他帶離包廂時，他突然將手伸入所穿短褲內後面，疑似在閃避警方查緝，警方查覺有異再次檢查其短褲仍未發現毒品，但發現他走路時狀似扭捏，隨即帶回派出所，並帶往廁所詳加檢查時，看到他短褲內滑出3包咖啡包。

他見無法隱瞞，表示咖啡包為他所有，為躲避查緝時夾藏於股溝中，經警方以試劑初步檢驗咖啡包皆呈現第2、3級毒品反應，另他的尿液也呈現級毒品反應，訊後依法送辦。

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