1400高中職教師員額將逐年解凍　全教總：應合理增加現場教學人力

▲潘文忠表示，將逐年解凍1400高中職教師員額。（圖／記者李毓康攝）



記者許展溢／台北報導

立法院教育及文化委員會今（19日）進行教育部業務概況報告，部長潘文忠提到，「高中職員額總量管控」已獲行政院核定解除控管，要逐年將全國1400多個高中職員額解凍。全國教師工會總聯合會表示，解除員額管控還不夠，教育部應盡速合理增加現場教學人力，才能實際解決學校面臨的困境。

潘文忠指出，108課綱實施在高中階段多元選修將有變革外，也會增加老師的付出，過去一段時間跟國教署詳細檢討高中職員額應用等狀況，也了解高中職員額採總量管制，全國約有1400多個員額屬於凍結狀態，跟人事總處會商後，上週已將規畫送行政院，預計逐年將員額做適切調整。

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全教總提到，9月底曾針對全國高中職教師進行關於12年國教課綱實行後的教師意見調查，在整理將近1500份現場高中職教師與校長的回收問卷後，10月15日公布統計結果，呈現了當12年國教課綱施行後，教師感到工作負擔過重的具體原因。

▲潘文忠指出，108課綱實施在高中階段多元選修將有變革外，也會增加老師的付出。（圖／記者李毓康攝）

全教總表示，本次12年國教課綱主要著墨的重點在於課程結構的調整，而課程研發與施行的靈魂人物即為基層教師，若基層教師普遍感覺到不堪負荷，則12年國教課綱的推行之路恐將崎嶇難行，再次呼籲教育部應正視高中職教師人力不足的現況，並具體提出「解除現行高中職員額控管」、「合理增加現場教學人數」兩大解決方案。

對於潘文忠說，高中職員額總量管控已獲行政院核定解除控管，全教總認為，這僅僅只是將員額拉回原來99課綱的員額標準而已，依據12年國教課綱設計，新增負擔來自於適性分組、多元選修、彈性學習課程時間與實習課程分組，多元選修課程應開設1.2至1.5倍，且大多開設在高三，而明年就是新課綱正式實施的第三年，這意味著全部的多元選修節數將傾巢而出，屆時師資不足的窘況將更形艱鉅。全教總最後強調，解除員額管控還不夠，教育部應盡速合理增加現場教學人力，才能實際解決學校面臨的困境，改善現場教師負荷量過重的情況，以提升教學品質，促進學生受教權益。