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1400高中職教師員額將逐年解凍　全教總：應合理增加現場教學人力

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▲▼立法院教育及文化委員會邀請教育部部長潘文忠列席報告業務概況並備質詢。（圖／記者李毓康攝）

▲潘文忠表示，將逐年解凍1400高中職教師員額。（圖／記者李毓康攝）

記者許展溢／台北報導

立法院教育及文化委員會今（19日）進行教育部業務概況報告，部長潘文忠提到，「高中職員額總量管控」已獲行政院核定解除控管，要逐年將全國1400多個高中職員額解凍。全國教師工會總聯合會表示，解除員額管控還不夠，教育部應盡速合理增加現場教學人力，才能實際解決學校面臨的困境。

潘文忠指出，108課綱實施在高中階段多元選修將有變革外，也會增加老師的付出，過去一段時間跟國教署詳細檢討高中職員額應用等狀況，也了解高中職員額採總量管制，全國約有1400多個員額屬於凍結狀態，跟人事總處會商後，上週已將規畫送行政院，預計逐年將員額做適切調整。

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全教總提到，9月底曾針對全國高中職教師進行關於12年國教課綱實行後的教師意見調查，在整理將近1500份現場高中職教師與校長的回收問卷後，10月15日公布統計結果，呈現了當12年國教課綱施行後，教師感到工作負擔過重的具體原因。

▲▼108年大學指定考科考試,大學指考,考生,考場,陪考,家長,教育,升學壓力,考試,青少年,學生,多元入學。（圖／記者李毓康攝）

▲潘文忠指出，108課綱實施在高中階段多元選修將有變革外，也會增加老師的付出。（圖／記者李毓康攝）

全教總表示，本次12年國教課綱主要著墨的重點在於課程結構的調整，而課程研發與施行的靈魂人物即為基層教師，若基層教師普遍感覺到不堪負荷，則12年國教課綱的推行之路恐將崎嶇難行，再次呼籲教育部應正視高中職教師人力不足的現況，並具體提出「解除現行高中職員額控管」、「合理增加現場教學人數」兩大解決方案。

對於潘文忠說，高中職員額總量管控已獲行政院核定解除控管，全教總認為，這僅僅只是將員額拉回原來99課綱的員額標準而已，依據12年國教課綱設計，新增負擔來自於適性分組、多元選修、彈性學習課程時間與實習課程分組，多元選修課程應開設1.2至1.5倍，且大多開設在高三，而明年就是新課綱正式實施的第三年，這意味著全部的多元選修節數將傾巢而出，屆時師資不足的窘況將更形艱鉅。全教總最後強調，解除員額管控還不夠，教育部應盡速合理增加現場教學人力，才能實際解決學校面臨的困境，改善現場教師負荷量過重的情況，以提升教學品質，促進學生受教權益。

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