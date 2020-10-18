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謝衣鳳駁把「腎臟當生殖器」　po完整質詢片賭1年份雞排　

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▲▼謝衣鳳發祭品文。（圖／取自謝衣鳳臉書）

▲謝衣鳳發祭品文。（圖／取自謝衣鳳臉書）

記者蕭羽耘／台北報導

萊豬行政命令闖關，國民黨立委謝衣鳯日前赴立院質詢，她憂心，萊劑會影響生殖器官，稱「腎臟屬於生殖器官」引發熱議。對此，謝衣鳳18日駁斥並發出祭品文，她表示，如果可以在完整質詢影片，找到「腎臟屬於生殖器官」這句話，請一年份的雞排。

社會福利及衛生環境委員會等5會15日聯席，審查攸關進口含萊克多巴胺美國豬肉、30月齡以上牛肉的行政命令。

謝衣鳳在質詢時表示，萊克多巴胺對人類的泌尿道上皮細胞有影響，並詢問陳時中，泌尿道屬於人類的哪個器官？陳時中答屬於腎臟，謝衣鳳聽完脫口而出：「生殖器官」？疑似誤把腎臟當作生殖器官的言論，引來醫界撻伐，直指立委的健康教育不能等。

質詢影片原對話如下：

謝衣鳳：我可以請教部長一下，我們泌尿道上皮細胞，在我們人體是哪一個器官？
陳時中：腎臟、尿道相關的….
謝衣鳳：生殖器官？

對此，謝衣鳳主張，對話被簡化成「腎臟是生殖器官」，她表示，後來被新聞媒體，引述成「敗腎」等中醫說法，完全與當初質詢的內容不符。她更在18日發出祭品文，「如果可以在完整質詢影片，找到腎臟屬於生殖器官這句話，請一年份的雞排。」

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