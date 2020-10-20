我駐斐濟人員被大陸外交官打　朱立倫：強力譴責暴力

▲朱立倫。（資料照／記者黃國霖攝）

記者黃巈禾／綜合報導

我駐斐濟代表處8日舉辦國慶酒會，中國外交人員強行闖入拍照，還將一名我方人員打到腦震盪。對此，前國民黨主席朱立倫20日表示，相當訝異，當然要強力譴責中國大陸這樣的暴力行為與惡意對待。

朱立倫20日出席與美國戴維森學院教授任雪麗（Shelley Rigger）的視訊會議。對於大陸外交官動手一事，朱立倫會後受訪時指出，這件事情發生到現在，已經快2個星期了，怎麼現在才開始進行作為，是蔡政府要刻意隱瞞這件事情？還是有什麼特定的想法？這種事情事關高官的安全，以及中華民國的立場，一定要非常堅定。

對於外界質疑事發11天，外交部未主動提及此事，行政院長蘇貞昌20日受訪時說明，因為沒有正式外交關係，希望爭取最好的處理，卻又不能敲鑼打鼓，請國人能諒解。

其他人也看了這些...

►大陸撤告！ 斐濟承諾派人協助我外館未來活動

►外交部：已向斐濟完成報案程序 北京動粗還說謊

►駐斐濟人員被毆打隔11天才發聲譴責 蘇貞昌揭台灣真實外交困境



更多熱門新聞...

►總統府：大陸「戰狼外交」失敗也失序 外交部已備好提告前準備

►陸戰狼外交斐濟駐外遭毆傷 黃暐瀚曝「2疑點」：真相透著貓膩

►陸外交官闖我駐斐濟國慶酒會動粗 斐濟台商還原衝突現場

►振興一下我們的美麗

