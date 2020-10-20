新北議員爆朱立倫當年被追問選總統：侯友宜曾說「要像個男子漢」

記者羅婉庭／新北報導

針對新北市民進黨團20日將集中火力，在市政總質詢中要求新北市長侯友宜表態，是否已開始佈局參選2024總統， 並於質詢時爆料侯友宜在當副市長時曾勸前市長朱立倫「要像個男子漢」。議員林銘仁更於質詢時質疑侯友宜在國民黨像局外人，稱民進黨歡迎侯友宜的加入。





▲新北市議會第三屆第四次定期會市政總質詢，新北市長侯友宜接受質詢。（圖／記者湯興漢攝）

侯友宜回應，他非常誠懇跟大家報告，為了新北市未來願景的努力，會跟議員攜手合作。議會總質詢最重要的是市政，應該少談政治，這才是市民的福氣，希望好好攜手合作，為新北市建設與未來願景努力往前走。

新北市民進黨團今天由黨團總召林銘仁、何淑峰、周雅玲、黃俊哲、鍾宏仁、李倩萍、林裔綺、賴秋媚等議員市政聯合總質詢，針對侯友宜對參選總統表態與否提出呼籲。

民進黨團表示，侯友宜參選總統或想連任的態度可以扭捏曖昧，但千萬別忽略市政，並質疑新北安居，已經變成「環境NG」，點出醫療資源不足、垃圾處理與水肥去化問題、觀光文化資源創意不足、登革熱疫情擴散等問題。

民進黨籍新北市議員周雅玲爆料說，當年新北市長朱立倫被追著問是否選總統時，侯友宜私下曾說「要像個男子漢」，要選要辭做個表態，她希望侯友宜記得自己當初說的話「像個男子漢」勇敢表態。侯友宜則依舊回應會為新北市正持續努力。

此外，針對日前國民黨重抱九二共識的決定，侯友宜僅說「國民黨所做的決定他都尊重」，議員林銘仁指出，侯的語氣向是局外人，並稱「我看你還是退出國民黨好了，民進黨歡迎你來！」侯友宜則說，所有重大決策都要尊重中央決定，地方當然尊重中央，捍衛中華民國、團結台灣，自信向前走。

對於徵兵制議題，侯友宜也回應，保家衛國人人有責，就算活到這把年紀，要他上戰場也沒問題，只要讓國家火力增強，守護國土他責無旁貸。