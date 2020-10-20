蔡英文承諾加速新式M1A2戰車採購　優先調整至金門烈嶼地區

▲總統蔡英文頒發褒揚令給日前殉職的林楷強。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文20日上午赴高雄頒發褒揚令，表彰陸軍金門防衛指揮部烈嶼守備大隊殉職上士林楷強。她致詞時承諾，會加速完成新式戰車的採購，並且優先調整適宜的戰車到烈嶼地區，成為部隊訓練的最佳後盾；最後她也向天上的林楷強說，「我們深深以你為榮，你的任務結束了，謝謝你」。

蔡英文表示，10月8日林楷強在執行任務的時候，因公殉職，這是國軍的損失，也是國家的損失，我們全體國人都感到萬分不捨。

蔡英文指出，國家安全必須要有國軍來守護，所以國軍弟兄姐妹，務必把悲傷化為力量，繼續堅守崗位，不僅為了保衛國家，也是代替林楷強守護家人，這是懷念他最好的方式。

接著，蔡英文也再次向官兵們承諾，會加速完成新式戰車的採購，並且優先調整適宜戰車到烈嶼地區，成為部隊訓練的最佳後盾。至於蔡英文所提的新式戰車，正是國防部以「銳捷專案」為名向美採購號稱「地表最強戰車」M1A2戰車。

根據美國國防安全合作局（DSCA）公告軍售內容，是價值600億元的軍售案，其中除了108輛M1A2T戰車，還包括14輛M88A2裝甲救濟車、16輛重型設備運輸板車和大批隨車武器、裝備、彈藥、後勤項目等。

最後，蔡英文向天上的林楷強說一聲謝謝，「感謝你加入國軍，保護這片我們深愛的土地，全體國人一定會記得你的犧牲和奉獻，你是我們的驕傲，我們深深以你為榮。楷強，你的任務結束了，謝謝你」。

▼總統蔡英文頒發褒揚令給日前殉職的林楷強。（圖／總統府提供）



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