綠營：國民黨假慶祝台灣光復　配合大陸對台鬥爭、操作

▲109年國慶大會。（資料照／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

針對北京當局準備慶祝「台灣光復75週年」一事，綠營人士分析，傳出是傳出是政協主席汪洋主導，而國台辦發言人朱鳳蓮也才剛在本周大肆宣傳，把光復節定調為「台灣自古屬於中國領土」。該人士認為，國民黨是假慶祝台灣光復之名，配合北京對台灣進行政治鬥爭與操作。

綠營人士指出，北京當局如此高調宣揚光復節，無疑是「大內宣」也是「大外宣」，而國民黨竟然跟著「唱和一個中國」的基調，競逐慶祝光復台灣代表權，難怪立院黨團總召林為洲所提的「黨名去中國」，但一提出，還沒論戰，就首戰即終戰，不僅無疾而終還胎死腹中。

綠營人士表示，令人諷刺的是，國民黨絲毫未能體察台灣人民對於所謂「光復」在歷史上帶來的真正感受，不啻是一大諷刺；而國民黨可能忘了「光復」後還不到兩年，對台灣人民帶來的「二二八事件」和白色恐怖的苦痛，在這個光復後的數十年，是台灣人權最黑暗的時刻。

綠營人士說，國民黨從來不願面對這段歷史的黑暗，卻只沈溺於所謂戰爭的勝利，不僅令人失望，更是對當初蒙受政治受難者及其家屬的二次傷害。

該名綠營人士強調，在國民黨和共產黨都刻意大力操作光復節的前夕，要奉勸國民黨應該先自我檢討威權統治的過往歷史，省思如何參與台灣民主未來；而不該以一已政黨之私，假慶祝台灣光復之名，配合北京對台灣進行政治鬥爭與操作。

綠營人士說，國民黨應該勇於批評北京慶祝台灣光復節的背後目的，切勿陷入對岸「一中原則」統戰陷阱；若只圖在台灣內部透過媒體放話，意圖進行政治操作，圖求爭奪國民黨內的主導權，最終只會讓人看破手腳，亦無法獲得人民的認同。

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