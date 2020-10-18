蔡英文登《時代》封面！抽獎送親簽雜誌和海報　3小時4千人搶爆

▲蔡英文辦抽獎，送入選《時代雜誌》百大影響力人物的雜誌封面和海報，各抽出一份送給網友。（圖／翻攝自IG／tsai_ingwen）

記者黃巈禾／台北報導

總統蔡英文登上《時代雜誌》百大影響力人物榜，引發關注。蔡英文18日在社群媒體IG舉辦留言抽獎活動，送上封面有蔡英文的時代雜誌和海報，上面還有蔡英文的親筆簽名，預計在20日抽出2名網友。

蔡英文表示，最近IG上來了好多新朋友，感謝大家，前陣子有說準備了一個禮物要送給大家，今天就來公布這個禮物，這是她入選《時代雜誌》百大影響力人物的雜誌封面和海報，要抽出各一份給IG上的朋友。

蔡英文強調，能登上這個封面，是所有台灣人民共同的成就，所以希望能把這份榮耀，分享給大家，也要藉著這個機會，再跟大家說一次謝謝，謝謝一路相伴，在IG上的這幾年，跟大家分享很多「總統的日常」。

蔡英文說道，不論是新朋友，還是老朋友，很好奇想知道，有什麼話想對她說嗎？麻煩大家留言。抽獎辦法為，首先追蹤帳號「tsai_ingwen」，接著在此篇貼文留下想對蔡英文說的話。活動時間至19日晚間11時59分為止，將抽出2位幸運得主並於20日中午公布。﻿



中獎的幸運得主，蔡英文會在限時動態中標註帳號，接著幸運得主私訊姓名和地址，就會收到蔡英文寄來的獎品。活動開跑3個小時內，吸引3.5萬人按讚，4千多名網友回覆。