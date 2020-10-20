國民黨團拋「總統不必道歉」：蔡英文來立院報告就不杯葛

▲行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢，國民黨團四度杯葛，議事空轉整天。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者楊蕓／台北報導

立法院國民黨團不滿行政院長蘇貞昌不願對政府放寬含萊克多巴胺美豬進口道歉，20日四度杯葛施政報告。國民黨團稍早表示，若蔡總統願意赴立法院進行國情報告，國民黨團不會進行議事杯葛，也同意總統不必道歉。

國民黨團指出，本會期開議日立即提出要求蔡總統赴國會國情報告，並針對開放萊豬進口，並對全國民眾公開道歉之主決議提案。當日民進黨團以拖待變，以人數優勢交付朝野黨團協商。此二項提案已過一個月協商冷凍期，今日國民黨團主動召集協商，尋求朝野共識。

國民黨團表示，今日協商時已公開承諾，若蔡總統願意赴立法院進行國情報告，國民黨團不會進行議事杯葛，只要總統願意來國會報告，國民黨團也同意總統不必道歉。此修正提議，所有在野黨團一致同意。但非常遺憾的，民進黨團表示針對總統赴國會國情報告乙案，必須交付修憲委員會討論有具體結論再說，民進黨團又一次以拖待變，迴避國會監督，迴避面對民意，全民都看在眼裡。

國民黨團表示，此次開放萊豬進口如此重大的食安民生議題，沒有事先與人民溝通，與產業溝通，與國會溝通，面對有高達七成以上民眾對「萊豬入台」有高度的恐懼及疑慮下，中央政府及蔡總統有義務及責任向全民報告，此重大政策的決策過程及未來政府的因應作為，並針對現今詭譎多變的國際情勢及兩岸關係，政府是否已經有因應對策及方案？這是對蔡總統嚴峻的考驗，更是歷史的機遇。

國民黨團呼籲蔡總統，勇敢一次，勇敢面對國會，勇敢面對人民，為中華民國創造民主新頁，「這個歷史機遇正在您手中！」

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