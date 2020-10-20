蔡英文甜美發言人主持拜登幕僚、澳洲前外長對談　多次提及台灣

▲連翊婷過去擔任國際記者會口譯。（圖／翻攝連翊婷IG）



記者陶本和／台北報導

前澳洲外交部長畢紹普（Julie Bishop）於台北時間20日赴哈佛大學演說，並與前總統歐巴馬（Barack Obama）重要國安幕僚，現任民主黨候選人拜登（Joe Biden）競選幕僚巴恩斯（Nicholas Burns）進行對談。備受關注的是，該場活動由總統蔡英文前競選發言人連翊婷擔任主持人，且在會談中多次談及「台灣」。

哈佛大學甘迺迪學院20日邀請畢紹普發表演說，並與歐巴馬過去的重量級國安幕僚，同時也是現任拜登競選幕僚巴恩斯，針對近期情勢漸趨緊張的印太區域，以及美、中、澳關係與發展進行對話。

值得注意的是，本場公開對談的平台，由甘迺迪政府學院研究生連翊婷擔任開場主持人；她過去曾任蔡英文競選連任辦公室發言人，並主持總統層級的國際記者會。

連翊婷表示，很謝謝畢紹普，可能因為她的存在，整場對談主動提到台灣好幾次，﻿也很感動蔡英文在外交方面穩健的路線，讓台灣變成這個戰略重點區域的模範生﻿，「開場之前有幾分鐘的機會可以跟兩位超級大咖講話﻿，台灣有太多事情可以炫耀了，導致我居然忘記講我們防疫有多成功。」

▼總統蔡英文前發言人連翊婷主持澳洲前外交部長與拜登國安幕僚的現場對談。（圖／連翊婷提供）



在今年初，蔡英文以817萬票連任成功時，選後國際記者會就是由連翊婷擔任翻譯，輕柔聲音與亮眼外型，被不少網友認為神似藝人「張鈞甯」；選後，她也前往號稱哈佛大學最難申請的「甘迺迪學院」深造。

事實上，連翊婷在擔任蔡英文競選辦公室發言人之前，也就在府內工作，主要經營與管理臉書，偶爾會陪同蔡英文跑行程，過去就有一起突襲西門町跟觀光客互動，而陸續被網友討論。

▼總統蔡英文競選辦公室前發言人連翊婷。（圖／連翊婷提供）



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