　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

農委會放鳥「藻礁類聽證會」被拍桌！環團要求承諾：否則擴大抗爭

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼搶救大潭藻礁行動聯盟到農委會拍桌抗議。（圖／翻攝珍愛桃園藻礁臉書直播）

▲搶救大潭藻礁行動聯盟到農委會拍桌抗議。（圖／翻攝珍愛桃園藻礁臉書直播）

記者許展溢／台北報導

搶救大潭藻礁行動聯盟今（19日）和多個環團代表到農委會抗議，藻礁「類聽證會」說好10月19、21日要開，農委會主委陳吉仲更曾親自承諾，卻臨時喊卡，忍無可忍到場拍桌表達憤怒，要求農委會道歉並向總統蔡英文回報此事，兩週內不決議第5次會前會就要到上凱道擴大抗爭。

搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政說明，「藻礁保育與觀塘三接類聽證會」，今天和星期三要開，會前會決議一週前會發文通知出席者，可是最後都沒接到開會通知，給窗口訊息不回，去電話沒人接。台灣公民參與協會理事長何宗勳表示，主委、副主委不能出席沒關係，至少2星期前通知，新上任企劃處處長莊老達不知道有什麼陰謀，一上任就做出違反政策旨意，非常失職不適任。台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅批，類聽證會籌備很久，不是只有主委或副主委可擔任，農委會缺乏變通。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼搶救大潭藻礁行動聯盟到農委會拍桌抗議。（圖／翻攝珍愛桃園藻礁臉書直播）

▲潘忠政表示，忍無可忍才會到農委會抗議。（圖／翻攝珍愛桃園藻礁臉書直播）

台灣蠻野心足生態協會律師陳憲政說，農委會理由是美豬美牛、停灌和營養午餐議題分身乏術，看起來可理解，都很急迫，但藻礁面臨的問題不急迫？事前都有4次會前會，農委會不願意啟動自然地景審議都已經很失職，現在沒規劃好，只是不想面對問題。

環團提出三訴求，包括農委會要對此事做正式道歉、向總統報告此事，和今天馬上確認下次會前會，確認才能知道類聽證會是否如期召開。莊老達親自出面回應，政府無非在重大建設跟環境保育取得最大共識，延期是最近議題，政府一定會用最大誠意跟大家做後續溝通，並跟大家說辛苦了，所有訴求會依照所有程序讓長官了解，會找最適當時間再溝通。

▲▼搶救大潭藻礁行動聯盟到農委會拍桌抗議。（圖／翻攝珍愛桃園藻礁臉書直播）

▲莊老達面對環團強硬態度要大家互相體諒。（圖／翻攝珍愛桃園藻礁臉書直播）

環團不買單批，農委會不道歉，處長也要道歉，質疑為何道歉說不出口，以前籌備會議都馬上可決定，現在決定卻要請示。莊老達說，對大家感到非常抱歉，沒有及早回應，實際上真的忙不過來、分身乏術，對於個人疏失願意道歉。對於環團不斷要求，莊老達仍表示無法馬上訂出會前會時間，要大家互相體諒。環團態度強硬，農委會兩週內要決定第5次會前會時間，若不回應，就要上凱道擴大抗議行動。

►動動手指頭！過期票券立刻爽換1.5倍東森幣

ET快訊
貝林格G7敲逆轉陽春砲！道奇4比3退勇士　4年內3度進世界大
丁小芹賣假包將入監！「傢俱店正職＋餐廳打工」一度暴肥10公斤
F奶正妹主播離職挨告..逆轉判賠！薪資意外曝光
快訊／國3竹南轎車遭砂石車攔腰猛撞！駕駛無生命跡象搶救中
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

農委會放鳥「藻礁類聽證會」被拍桌！環團要求承諾：否則擴大抗爭

高雄輕軌爭議難解！二階傳延至2024？捷運局：目前無展延計畫

60萬鑽戒拍賣競標喊不到1/3底價　直播主霸氣喊「送你啦」

都市搬到鄉下怎適應？　人妻超有感：台北人真的好可憐

小一弟把名字「水平翻轉」倒著寫　媽一看傻住：你打賭輸了嗎...

台中大坑驚見「神秘小白屋」！大門深鎖生人勿近　引爆山友好奇心

學習歷程檔案爆1科做40份...師生苦暈！潘文忠：這是錯誤的

公費流感疫苗不足衛福部喊卡　台南醫療院所：沒子彈怎麼打仗？　

天天都有國旗款！本周「口罩通路」懶人包　黑白畢卡索也來了

普悠瑪最終調查出爐列27項改善建議　台鐵管理缺失致司機超速釀禍

餐廳前被撞...彰化兄妹「省吃鴨肉飯」 霸氣男幫買單！二寶媽淚：向您道謝

高血壓、脂肪肝、白內障全消失 7旬嬤臥床20年靠健身改變人生！

炎亞綸搭孟耿如喊話黃子佼：借我扶一下　曾之喬提醒范少勳「不要變胖喔」

不想害人！聯結車駕駛途中暴斃　最後用盡力氣「自撞護欄」停下

常折手指會害手變粗、關節發炎？ 專家破解迷思：指頭粗度是天生的

騎百萬重機遭酒駕小客車撞飛！　他出面還原經過：減速還被撞

清潔劑擠太多？綁上秒控制用量　束帶「4個實用妙招」省錢又便利

鄭容和看Jessi「比劃牛奶」瞬間當機！　全昭旻指定PK他「先補口紅」ＸＤ

盧廣仲搭Uber飆唱《刻在我心底的名字》！　塞車太久連唱4首…司機認出本人好驚喜

72歲伯「賣700萬房」娶25歲妻！　高調PO文遭買主打臉：只花55萬

農委會放鳥「藻礁類聽證會」被拍桌！環團要求承諾：否則擴大抗爭

高雄輕軌爭議難解！二階傳延至2024？捷運局：目前無展延計畫

60萬鑽戒拍賣競標喊不到1/3底價　直播主霸氣喊「送你啦」

都市搬到鄉下怎適應？　人妻超有感：台北人真的好可憐

小一弟把名字「水平翻轉」倒著寫　媽一看傻住：你打賭輸了嗎...

台中大坑驚見「神秘小白屋」！大門深鎖生人勿近　引爆山友好奇心

學習歷程檔案爆1科做40份...師生苦暈！潘文忠：這是錯誤的

公費流感疫苗不足衛福部喊卡　台南醫療院所：沒子彈怎麼打仗？　

天天都有國旗款！本周「口罩通路」懶人包　黑白畢卡索也來了

普悠瑪最終調查出爐列27項改善建議　台鐵管理缺失致司機超速釀禍

吳崑玉／羊男的囈語和渣男的童話

內行人才知道！新案送廚具悄分等級　國產最低20萬就搞定

必嚐「台北最好吃肉桂捲」！隱藏版深藍老屋咖啡店　還有芭樂蛋糕

著床變擦窗…「皇上吉祥」改成這4字！《母系社會》遭陸綜改歌詞網傻眼

健康崩壞的殺手　13種癌症都與肥胖脫離不了關係

三星Power of 20開跑！買指定機種送Galaxy Buds+藍牙耳機、雙向快充　邁向星級玩家靠這波

石二鍋人爆多「士林店要等200組」　死忠粉大讚1原因：沒一家能打

快訊／碰！高雄警騎公務機車執勤　交叉路口與騎士相撞2傷

6種平民食材助秋季養生　中醫：關鍵在養肺

紐西蘭學者揭中國套取敏感技術　反遭校方打壓

強壓23歲孕婦進草叢性侵！　色狼遭正義哥毆打「變豬頭」

生活熱門新聞

即／3夾擊！豪大雨彈又炸4縣市

Roots外套「28折變750元」　大媽掃光30件

阿嬤硬擠車格　刮花60萬重機拒賠

男友手機出現「駕駛座肉色照」！她第六感警報響起

快訊／大漢橋尖峰時段車禍！引道塞爆

突遭辭退！她不滿薪水算法反挨轟

妻難產去世！25歲單親爸求救反被罵爆

北北基宜大雨特報！颱風可能生成時間曝　北東再變天

快訊／要道「北山大橋」事故！汐止交通全癱瘓

夫妻住到防疫旅館　嚇到抱兒連夜逃

女生都愛「幹話王」！講情話先淘汰

大四生忙課業！跟父母拿錢遭嗆：怎麼不去打工

好市多促銷iPhone11「比官方還划算！」

更多熱門

相關新聞

蔡英文抽獎送《時代》雜誌和海報　附親簽

蔡英文抽獎送《時代》雜誌和海報　附親簽

總統蔡英文登上《時代雜誌》百大影響力人物榜，引發關注。蔡英文18日在社群媒體IG舉辦留言抽獎活動，送上封面有蔡英文的時代雜誌和海報，上面還有蔡英文的親筆簽名，預計在20日抽出2名網友。

綠營：國民黨假慶祝台灣光復　配合大陸對台鬥爭

綠營：國民黨假慶祝台灣光復　配合大陸對台鬥爭

藻礁類聽證會暫緩！環團要到農委會拍桌　

藻礁類聽證會暫緩！環團要到農委會拍桌　

偵蒐預警中心隊徽曝光　台灣黑熊截擊飛彈

偵蒐預警中心隊徽曝光　台灣黑熊截擊飛彈

二期稻作停灌每公頃補償14萬不能繳公糧

二期稻作停灌每公頃補償14萬不能繳公糧

關鍵字：

搶救大潭藻礁行動聯盟潘忠政農委會拍桌類聽證會陳吉仲蔡英文何宗勳

讀者迴響

發燒話題

地震 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

《我的婆婆》她消失17集終於出現！　「揭女兒身世」逼哭網友

象魚自殺幫擋煞？動保處揭4致死關鍵

女兒上廁所目睹爸殺媽　他一起悶死2女：爸爸對不起妳

即／3夾擊！豪大雨彈又炸4縣市

退貨遠征隊換Lovelyz粉黑服！網笑華莎穿錯

網美圈7成都在賣！10萬網紅揭報價單黑幕

羅志祥「拒接新節目」坤達補位！

基隆男在友人面前「癱軟倒沙發亡」！妻奔醫院崩潰

女高中生睡著手滑誤PO私密片！醒來「1000萬人搶看」

Roots外套「28折變750元」　大媽掃光30件

建中怪物6塊腹肌私照曝　網友暴動

婚宴全是「蛋花湯+蛋炒飯」！新娘氣哭：每桌2萬

阿嬤硬擠車格　刮花60萬重機拒賠

丁小芹假包案件　判刑2年半定讞

鬥死炩妃成大贏家！穎妃「後宮孤苦39年」乾隆超嫌棄

更多

最夯影音

更多
餐廳前被撞...彰化兄妹「省吃鴨肉飯」 霸氣男幫買單！二寶媽淚：向您道謝

餐廳前被撞...彰化兄妹「省吃鴨肉飯」 霸氣男幫買單！二寶媽淚：向您道謝
高血壓、脂肪肝、白內障全消失 7旬嬤臥床20年靠健身改變人生！

高血壓、脂肪肝、白內障全消失 7旬嬤臥床20年靠健身改變人生！

炎亞綸搭孟耿如喊話黃子佼：借我扶一下　曾之喬提醒范少勳「不要變胖喔」

炎亞綸搭孟耿如喊話黃子佼：借我扶一下　曾之喬提醒范少勳「不要變胖喔」

不想害人！聯結車駕駛途中暴斃　最後用盡力氣「自撞護欄」停下

不想害人！聯結車駕駛途中暴斃　最後用盡力氣「自撞護欄」停下

常折手指會害手變粗、關節發炎？ 專家破解迷思：指頭粗度是天生的

常折手指會害手變粗、關節發炎？ 專家破解迷思：指頭粗度是天生的

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面