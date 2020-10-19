農委會放鳥「藻礁類聽證會」被拍桌！環團要求承諾：否則擴大抗爭

▲搶救大潭藻礁行動聯盟到農委會拍桌抗議。（圖／翻攝珍愛桃園藻礁臉書直播）



記者許展溢／台北報導

搶救大潭藻礁行動聯盟今（19日）和多個環團代表到農委會抗議，藻礁「類聽證會」說好10月19、21日要開，農委會主委陳吉仲更曾親自承諾，卻臨時喊卡，忍無可忍到場拍桌表達憤怒，要求農委會道歉並向總統蔡英文回報此事，兩週內不決議第5次會前會就要到上凱道擴大抗爭。

搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政說明，「藻礁保育與觀塘三接類聽證會」，今天和星期三要開，會前會決議一週前會發文通知出席者，可是最後都沒接到開會通知，給窗口訊息不回，去電話沒人接。台灣公民參與協會理事長何宗勳表示，主委、副主委不能出席沒關係，至少2星期前通知，新上任企劃處處長莊老達不知道有什麼陰謀，一上任就做出違反政策旨意，非常失職不適任。台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅批，類聽證會籌備很久，不是只有主委或副主委可擔任，農委會缺乏變通。

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▲潘忠政表示，忍無可忍才會到農委會抗議。（圖／翻攝珍愛桃園藻礁臉書直播）



台灣蠻野心足生態協會律師陳憲政說，農委會理由是美豬美牛、停灌和營養午餐議題分身乏術，看起來可理解，都很急迫，但藻礁面臨的問題不急迫？事前都有4次會前會，農委會不願意啟動自然地景審議都已經很失職，現在沒規劃好，只是不想面對問題。

環團提出三訴求，包括農委會要對此事做正式道歉、向總統報告此事，和今天馬上確認下次會前會，確認才能知道類聽證會是否如期召開。莊老達親自出面回應，政府無非在重大建設跟環境保育取得最大共識，延期是最近議題，政府一定會用最大誠意跟大家做後續溝通，並跟大家說辛苦了，所有訴求會依照所有程序讓長官了解，會找最適當時間再溝通。

▲莊老達面對環團強硬態度要大家互相體諒。（圖／翻攝珍愛桃園藻礁臉書直播）



環團不買單批，農委會不道歉，處長也要道歉，質疑為何道歉說不出口，以前籌備會議都馬上可決定，現在決定卻要請示。莊老達說，對大家感到非常抱歉，沒有及早回應，實際上真的忙不過來、分身乏術，對於個人疏失願意道歉。對於環團不斷要求，莊老達仍表示無法馬上訂出會前會時間，要大家互相體諒。環團態度強硬，農委會兩週內要決定第5次會前會時間，若不回應，就要上凱道擴大抗議行動。