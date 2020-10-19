馬英九籲立院發動「歡迎美豬反對萊豬」：別讓美國誤會

▲馬英九 。（資料照／記者羅志華攝）

記者黃巈禾／綜合報導

針對政府宣布開放美豬進口，前總統馬英九19日晚間表示，實在忍無可忍，是否可在立法院發動「歡迎美豬，反對萊豬」，讓它成為台灣人民的呼聲，且別讓美國誤會台灣反美。

馬英九基金會舉辦「美豬『萊』不『萊』誰說了算？」活動，邀請前農委會主委陳保基、國民黨立委蔣萬安等人出席，與民眾探討政府宣布放寬萊豬進口的食安議題。

馬英九也出席，沒發表致詞，也沒演說，但就在最後發問時舉手表示「我忍無可忍了」，呼籲立法院發動「歡迎美豬，反對萊豬」，根據世貿組織規定，不能夠不買美豬，但要讓「不要萊豬」成為台灣人民的呼聲，且不要讓美國誤會台灣反美，希望可以變成立法院的決議。

馬英九指出，過去處理萊劑的經驗，當時駐美代表處承受很大的壓力，且當時7成美豬都有萊劑，經查後發現，前總統陳水扁任內也進口很多美豬美牛，且只驗豬不驗牛。

馬英九說道，當初衛生署的食品衛生管理單位在海關沒任何的檢查人力，都是委託經濟部的商品檢驗局，從農委會跟經濟部的公文顯示，食品衛生管理單位要求商檢局只驗豬不驗牛，有十幾萬噸的美牛在完全無檢驗的情況下，被台灣民眾吃進肚裡。

馬英九認為，現在多數人知道吃萊豬會有問題，因此，絕不能讓放寬萊豬進口通過，既然現在美國大部分已非萊豬，那賣給台灣不是萊豬的美豬就好了。