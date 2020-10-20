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直擊國會圖書館！藏身昏暗地下室管線外露　曾考慮搬遷5地

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▲▼立法院國會圖書館。（圖／記者徐政璿攝）

▲立法院國會圖書館。（圖／記者徐政璿攝，下同）

記者徐政璿／台北報導

立法院空間狹小，多年來遷址擴建的聲音不斷，立法院長游錫堃上任後，即指示成立遷建諮詢委員會。由於立法院腹地不足，連帶造成國會圖書館的空間與設備與先進國家有段差距。《ETtoday新聞雲》直擊位於立法院群賢樓地下一樓的圖書館，發現不但走道狹窄、燈光昏暗，閱讀區頂多容納10人，現場的燈光和水管還出現管線外露的窘狀。

立法院是日治時代的台北第二女子高中的校舍，占地僅5884坪。2017年4月，台北市文化局將立法院行政大樓（俗稱紅樓）列為市定古蹟、議場為歷史建築。

立法院圖書館主要館藏位於群賢樓地下1樓，再加上3、4樓的辦公室，共有約300坪，服務對象為立委、助理、職工、國會記者，政府機關員工也可以憑證件進出。圖書館全部館藏共約38萬冊，其中，11萬冊在立法院本部，27萬冊在新店檔案圖書典藏館。

走進立法院圖書館，右邊是個人閱讀區，可容納僅約10人，左邊是報章雜誌區，訂閱中文四大報、外文部分則有《Taipei Times》、《產經新聞》、《朝日新聞》等，但閱報區僅有兩桌，且空間相當擁擠。若在走進裡面的館藏區，更會發現不但燈光昏暗，就連管線也外露。

立法院國會圖書館表示，美國和日本的國會圖書館兼具國家圖書館，一般民眾就可以進去，我國和英國、德國、加拿大、澳洲一樣，國會圖書館和國家圖書館是分開的，是國會的內部單位，有其特定的服務對象，並不對外開放。

國會圖書館進一步指出，不同於國家圖書館、大學圖書館、公共圖書館，「我們定位是專門圖書館」，館藏主要聚焦在社會科學類，包含政治、經濟、法律、教育、交通、環保等，以支援立委問政。但有關立法院的議案資料，基於國會資訊公開，均可以透過國會圖書館網站，提供全民查詢。

囿於立法院建築體的限縮，國會圖書館空間狹小，館方也表示，在實體館藏不足的部分，會以購置電子書、電子期刊和中外文資料庫等數位館藏來彌補，提供立委更精緻、更有效率的資源服務。

事實上，關於立法院遷建議題，一名資深國會助理透露，長久以來，有人提及遷到華山、圓山、中正紀念堂、舊空軍司令部、台中等5個地點，但這些最後都沒有成案，這會期重新提出，許多職工也期盼有新的辦公空間，但坦白說「要通過實在不太容易」。

▲▼立法院國會圖書館。（圖／記者徐政璿攝）

▲▼立法院國會圖書館。（圖／記者徐政璿攝）

▲▼立法院國會圖書館。（圖／記者徐政璿攝）

▲▼立法院國會圖書館。（圖／記者徐政璿攝）

▲▼立法院國會圖書館。（圖／記者徐政璿攝）

▲▼立法院國會圖書館。（圖／記者徐政璿攝）

▼立法院腹地不足，員工消費合作社前方甚至用鐵皮屋搭設。（圖／記者徐政璿攝）

▲▼立法院員工消費合作社。（圖／記者徐政璿攝）

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