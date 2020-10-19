4議員罷免案一階達標　鳳山清捷隊樂了！拒「報復性罷免」標籤

▲罷免黃捷二階正進行中 。（合成圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

立法院內政委員會19日邀請中選會主委李進勇進行業務報告並備詢。根據中選會書面報告指出，今年度辦理4項地方民意代表罷免案，包括桃園市議員王浩宇、高雄市議員黃捷、高閔琳、陳致中，皆已完成第一階段提案的連署門檻。其中，罷捷團體「鳳山清捷隊」也開心表示，非常樂見人民展現公民意志，但對於被貼上「報復性」標籤則是表達不以為然。

4項地方民意代表罷免案，包括桃園市議員王浩宇、高雄市議員黃捷、高閔琳、陳致中，皆已完成第1階段提案門檻。對此，正在進行第二階段連署的罷捷團體「鳳山清捷隊」也發聲了，發言人徐尚賢表示：「鳳山清捷隊非常樂見人民展現公民意志，也懇請社會大眾能給台灣公民罷免權公平的空間、公開的方式、公正的標準。」

▲罷捷團體發言人徐尚賢 。（圖／記者吳世龍攝）

不過罷捷團體認為，把公民罷免權連結到「粉絲」和「報復性」的說法，非常不以為然，徐尚賢指出，若用這樣的邏輯，高雄應該有93萬的邁粉，那為何陳其邁市長只得到67萬票呢，所以這個說法明顯有問題，邏輯並不通，民意很多元，人民有尊嚴，為什麼擁有不同的觀念和思維就要被貼上標籤呢？我們的社會不應該再亂貼人和被人亂貼標籤了。

他認為，負起公民的責任，擔當全民的使命與報復或粉絲毫無關係，這是人民自身責任感的驅使，使命感的驅策，這般情操是彌足珍貴的，誰若要汙衊這般情操就是在侮蔑人民。

時間對我們來說完全沒用！

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