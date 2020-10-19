向海致敬！雲嘉生態保育動員　數千民眾淨灘放流...海巡守護安全

▲海巡署中部分署第四岸巡隊於昨日，分別於三條崙海水浴場、箔子寮漁港、布袋第三漁港及好美里海岸等處，配合各界辦理淨灘及放流等生態保育及親海活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

海巡署中部分署第四岸巡隊於昨（18）日，分別於三條崙海水浴場、箔子寮漁港、布袋第三漁港及好美里海岸等處，配合各界辦理淨灘及放流等生態保育及親海活動，現場參與人數達上千名；為維護活動現場安全，動員9組25人執行安全戒護任務，共同與社會大眾「向海致敬」。

近年來行政院積極推動「向海致敬」政策，鼓勵人民「知海」、「近海」、「進海」及「淨海」的宗旨，期望透過各機關團體及民人舉辦的淨灘及放流活動，喚起社會大眾共同對海洋生態保育的重視，第四岸巡隊動員三條崙安檢所、箔子寮安檢所、麥寮第一機動巡邏站、布袋中安檢所、好美里安檢所及東石第二機動巡邏站等6處單位攜帶相關救生裝備從旁戒護，讓活動順利圓滿落幕。

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第四岸巡隊上校隊長邱仁道表示，海洋生態的維護及海洋資源永續發展是我們重要的課題，推動保育工作刻不容緩，更需全民共同努力達成，以確保海洋永續發展。

▲第四岸巡隊動員三條崙安檢所、箔子寮安檢所、麥寮第一機動巡邏站、布袋中安檢所、好美里安檢所及東石第二機動巡邏站等6處單位攜帶相關救生裝備從旁戒護。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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