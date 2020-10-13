推行健康旅遊政策　雲林縣府擘劃推動草嶺石壁森林療育基地

▲雲林縣政府推動健康旅遊，將在草嶺石壁地區規劃雲林縣第一個森林療育基地，吸引更多遊客前來感受草嶺之美、體驗健康療育。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

大草嶺地區有雲林後花園美稱，擁有豐富地質景觀和自然環境極具國際觀光發展潛力。雲林縣長張麗善促使「大草嶺風華再現」政策，除積極修復149甲線，投入2億元經費修築49條步道等硬體建設之外，更積極推動健康旅遊，將在草嶺石壁地區規劃雲林縣第一個森林療育基地。

「森林療育」是近年討論度極高的議題，臺大實驗林團隊在溪頭進行的諸多實證研究中已反覆驗證森林環境對人類心理及生理上具有正向的改善效果，尤其在降低心血管患者病發的風險上，更具有藥物替代性的能力。

雲林縣政府指出，為打造雲林縣首座森林療育基地，積極與國立臺灣大學生物資源暨農學院實驗林管理處合作，規劃執行「雲林縣草嶺石壁森林療育基地」案，預計以1年餘的時間在草嶺石壁地區的「雲嶺之丘」、「杉林步道」與「木馬古道」等3個區域進行植物、昆蟲、鳥類、土壤等生態資源盤點，亦同步進行雨量、氣溫、濕度、負離子及PM2.5濃度等環境因子的長期監測，將基礎資料做完善的蒐集與建立。

國立臺灣大學生物資源暨農學院院長盧虎生表示，團隊將透過「雲林縣草嶺石壁療育基地規劃執行案」進行兩件事，一是基礎生態及遊客生理反應調查，建立基本健康數據。第二，要將這些健康數據、生態環境資料編列成教材、課程，轉移給地方社區發展組織，讓在地鄉親可藉此再推展自有課程。更透過本計畫讓草嶺石壁成為森林療育示範場地且是發展重鎮，做為整個雲林甚至全國各地的示範基地。

文化觀光處長陳璧君表示，「森林醫學」的研究是療育基地建立不可或缺的核心內容。臺大實驗林為了蒐集石壁地區森林對人類活動影響的相關資料，特別規劃了「森林療育活動步道體驗及量測活動」，將採用心脈儀、血氧濃度儀、身體組成分析儀及心理指標量表等評估介面來量化實測草嶺石壁的森林環境對改善人體心理及生理上的實質效果。

臺大實驗林團隊也將於明(2021)年的5月開始，陸續將專業的引領方式帶入當地的經營團隊，進行一系列的培訓課程，使森林療育也能夠成為社區經營上的重要方向，以溪頭森林療育的成功經驗為基礎，希望能夠在環境一樣優質的草嶺石壁地區永續發展。規劃符合地方特色的森林療育基地，不只帶動在地居民的產業發展，更可提升遊客的健康福祉。

▲臺大實驗林團隊也將於明(2021)年的5月開始，陸續將專業的引領方式帶入當地的經營團隊，進行一系列的培訓課程，使森林療育也能夠成為社區經營上的重要方向。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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