走灶腳！雲林警察局長朱宗泰勤跑派出所...區域聯防溯源打擊

▲雲林縣警察局局長朱宗泰18日再度前往北港警分局各分駐所、派出所慰勤並致贈加菜金 。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣警察局局長朱宗泰上個月甫到任後，積極拜訪仕紳、訪查地方民情，更多次前往各分局所屬單位探視，藉以了解各分駐所、派出所駐地環境、員警執勤情形及生活狀況，馬不停蹄慰勉同仁辛勞。18日再度前往北港警分局各分駐所、派出所慰勤並致贈加菜金 。

局長朱宗泰指示，應注意聯外道路周邊交通問題，強化監視器系統，溯源打擊傾倒廢棄物作案集團，加強約制宮廟陣頭，防範聚眾鬥毆案件，在處理聚眾鬥毆類案件，要求警員應鉅細靡遺究辦到底，表達警方維護公權力的強硬立場；另提出轄區交界處共同之治安包圍圈概念，與鄰近單位聯繫整合、 強化區域聯防，共同維護治安。

局長朱宗泰表示，服務與執法是警察核心價值，期勉員警勿因地區單純而鬆懈治安維護工作，除希望能親身了解同仁執勤與生活情況外，亦期能在有限的資源下提供最適切的工作環境，協助提升工作品質、保障同仁權益與尊嚴。

▲雲林縣警察局局長朱宗泰18日再度前往北港警分局各分駐所、派出所慰勤並致贈加菜金 。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



►一鍵保溫、外鍋可獨立使用，煮火鍋也沒問題



【其他新聞】

►野火狂燒17小時！雲林濁水溪口防風林濃煙蔽天...3鄉陷紅色警戒

►為罹患肝病同鄉發願 草嶺村青年肩負神尊行腳百里進香祈福

►夫妻網路訂房住到「防疫旅館」！嚇抱兒連夜逃 櫃台妹回應超展開

►雲林吊車死神式左切險車禍 竟調侃受害女駕駛「我幫你收驚」