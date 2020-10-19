為罹患肝病同鄉發願　草嶺村青年肩負神尊行腳百里進香祈福

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣草嶺村十餘名青年為信奉中壇元帥的信徒，數年前為村中供奉玄天上帝的玄明宮成立太子會，日前村中一名陳姓村民不幸罹患肝硬化病症，來回進出加護病房數次，因此，太子會成員便發起心願向太子爺祈求，自草嶺徒步百公里前往台南新營太子宮進香，祈福保佑陳姓青年，早日獲得換肝恢復健康。

▲草嶺村玄明宮太子會10位成員，以身背神尊徒步翻山越嶺前往新營太子宮，祈求太子爺保佑陳男早日康復。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣古坑鄉偏遠山區的陳姓草嶺村民，年僅37歲，卻罹患肝硬化而病魔纏身，已數次進出醫院、加護病房，目前在高雄長庚醫院住院等待換肝，草嶺村中，信奉太子爺的玄明宮太子會10位成員，決定以前往台南新營太子宮進香慶祝太子爺聖誕的機會，身背神尊徒步翻山越嶺前往新營太子宮，祈求太子爺保佑陳男早日康復。

徒步進香團領隊王啟霖指出，此次行腳祈福的成員都是草嶺村青年，適逢玄明宮預定後天（21日）組團前往太子宮進香，為了祈求太子爺保佑陳男早日康復，太子會成員決定先行背著太子爺等神尊行腳百公里徒步前往，因此次為首行，未能規劃預定的腳程時間和歇腳處，將隨機夜宿所到處附近宮廟，預定2天半的時間走完約百公里全程，在21日上午抵達和進香車隊會合。

▲太子會成員便發起心願向太子爺祈求，自草嶺徒步百公里前往台南新營太子宮進香，祈福保佑陳姓青年，早日獲得換肝恢復健康。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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