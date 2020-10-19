全台僅3縣市！雲林119跨電動骨針搶命...消防局獲頒金質獎

▲「電動骨針」整組配備要價5萬多元，單次消耗針頭約3千多元，經由救護人員評估生命徵象危急、須緊急搶救才會施行操作。（圖／記者蔡佩旻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣首度獲內政部消防署評鑑消防績優救護人員團體組乙組金質獎，數名績優人員亦榮獲許多個人獎項，2019年創下到院前存活率達到21.57％的佳績，雲林縣消防局今(19)日上午辦理「金質救護、安心雲林」到院前緊急救護成果發表記者會，縣長張麗善特到場恭賀，並感謝所有救護人員用心、努力守護縣民。

雲林縣消防局表示，今年縣府再編列預算添購最新的電動骨針，並在預定完成20鄉鎮27部救護車都裝設12導程心電圖機，且將添購多組要價五萬多元「電動骨針」等緊急救護設備，讓縣民有更高科技的到院前緊急救護，確保生命安全。電動骨針主要是針對OHCA失去呼吸心跳等急重症患者的緊急救護利器，在最短時間內輸液或注射藥物，雲林是繼台北市、新竹縣後第三個添購的縣市。

▲雲林縣首度獲內政部消防署評鑑消防績優救護人員團體組乙組金質獎。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者會現場由三名救護技術員現場示範操作電動骨針搶救無呼吸心跳民眾模擬過程，臺大雲林分院副院長馬惠明表示，雲林縣府、消防局為縣民打造的是世界級的緊急醫療救護系統，尤其在資源相對不足的城市，以事在人為的努力有優秀的人員、支援的長官及後勤醫療院所，一樣能打造出領先全國的緊急醫療救護系統。

▲雲林縣首度獲內政部消防署評鑑消防績優救護人員團體組乙組金質獎，數名績優人員亦榮獲許多個人獎項，2019年創下到院前存活率達到21.57％的佳績。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣長張麗善表示，有賴消防局長林文山局山的領導及團隊的團結及優越表現，這是消防局也是縣府團隊的榮耀，目前已有14個鄉鎮市共16部消防局救護車完成配置院前12導程心電圖機，將從「心」開始，做好到院前緊急救護，提升存活率，在專業訓練上更有27位救護員取得高級救護認證讓雲林民眾能有更安全的生活環境。

▲雲林縣消防局三名救護技術員現場示範操作電動骨針搶救無呼吸心跳民眾模擬過程。（圖／記者蔡佩旻攝）



►一鍵保溫、外鍋可獨立使用，煮火鍋也沒問題

【其他新聞】

►野火狂燒17小時！雲林濁水溪口防風林濃煙蔽天...3鄉陷紅色警戒

►為罹患肝病同鄉發願 草嶺村青年肩負神尊行腳百里進香祈福

►夫妻網路訂房住到「防疫旅館」！嚇抱兒連夜逃 櫃台妹回應超展開

►雲林吊車死神式左切險車禍 竟調侃受害女駕駛「我幫你收驚」