科技大學29歲校慶　一整月歡慶活動迎「環球人」攜手同行

記者蔡佩旻／雲林報導

環球科技大學邁入29歲，校長沈健華表示，學校從今年10月份起，舉辦為期一個月的校慶慶祝系列活動，內容包含校友校務座談、救援視角——無國界醫生照片展、社團博覽會暨全校園遊會、系友回娘家、名人講座、創意歌曲比賽及樂活體育競賽等，歡迎全體「環球人」和關愛環球科大的各界人士，一起來參與「你我同行 愛在環球」。

環球科大29週年校慶慶祝大會於今（17）日在國際會議廳隆重舉行，校方感謝藉由各界的支持與全校師生共同努力，讓校務蓬勃發展，迎向永續未來。大會也邀請雲林在地企業「豐喜食品公司」廖憲平董事長進行名人演講，將公司經營過程歷經3波轉型考驗、如何突破困境且穩健跨越發展瓶頸的寶貴經驗，分享給所有與會貴賓。

環球科大沈健華校長表示，能夠檢視現在，才能展望未來。現在的環球，量變質變，面對新的開始，學校發展仍須與全校師生、校友及合作夥伴攜手努力，除了優質之外，卓越和典範更是環球的遠景。相信全體同仁必能秉持一貫的環球精神，存誠務實、迎向未來。期勉所有環球人心手相連，追求卓越，再創巔峰。

▲17日同時在環球科大藝術中心，由雲林縣美術協會與湖光畫會以「繪畫意境讀雲林」為主題，舉辦「藝術家聯展」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

校慶大會中，最讓學生期盼的無非是校慶園遊會，多元繽紛的活動讓校園熱鬧萬分；熱血的社團扮演不同的COSPLAY角色，可以近距離互動；更有可體驗國防科技的射擊活動，一起愛護台灣、守護台灣。

美食攤位讓人驚艷的有來自學校外籍生的異國風味小吃，實為五花八門、包羅萬象的小小聯合國，使環球科大校園變成異國體驗營地。17日同時在環球科大藝術中心，由雲林縣美術協會與湖光畫會以「繪畫意境讀雲林」為主題，舉辦「藝術家聯展」。

▲校慶大會中，最讓學生期盼的無非是校慶園遊會，多元繽紛的活動讓校園熱鬧萬分。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



►超值組含各種款式，兼顧所有需求



【其他新聞】

►2020尋遊趣對尬國際糕餅麻油節 週末嗨翻北港小鎮

►2020斗六運動城市年 新希望種子三對三籃球熱血開賽

►斗六媽祖科技香火袋！內建GPS用LINE查位置 追蹤長者保平安

►虎尾科大獲補助5100萬！建置航太維修廠 提升專業課程