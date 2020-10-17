　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

雲林吊車死神式左切險車禍　竟調侃受害女駕駛「我幫你收驚」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣一名沈小姐15日傍晚下班從大埤往斗南返家途中，行經斗南時，遠見前方一輛吊車亮著右側方向緩緩停靠，正經過時卻突然往左切，兩車幾乎快撞上，嚇壞的沈小姐緊急煞車，並下車告訴吊車駕駛「嚇到我了」，孰料，吊車司機聽到竟回「不然我幫你收驚」，氣得沈小姐將行車記錄器放上網路，呼籲用路人遠離大車。

▲路肩的吊車在沈小姐正要超過，時突然左轉切進快車道，兩車險些撞上。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲嚇壞的沈小姐緊急煞車，並下車告訴吊車駕駛「嚇到我了」，孰料，吊車司機(右)聽到竟回「不然我幫你收驚」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

沈小姐於臉書社團上傳一段影片並貼文，剛剛從大埤往斗南下班的路上，遠遠的看一台大吊車打右邊方向燈，結果我經過他旁邊時，他切車…；我看到大車通常會習慣放慢速度，還好我有放慢速度，不然這次我車頭會整個撞上，我下車大聲跟他說「怎麼開車的，嚇到我了」，他說「你車停路中間擋到人家了，嚇到喔？不然我幫你收驚」；我大聲說「不用」；大家自己看，大車能離多遠就離多遠。

▲路肩的吊車在沈小姐正要超過，時突然左轉切進快車道，兩車險些撞上。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲路肩的吊車在沈小姐正要超過，時突然左轉切進快車道，兩車險些撞上。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

沈小姐指出，事發於斗南鎮建國路，此為上下班必經道路，當時遠遠就發現吊車行駛於在前方外車道，閃著右側方向燈許久，不知到底要停車還怎樣，便放慢車速並保持距離，就在吊車緩緩開出外車道，眼見要停在路肩了，卻在正要超過時突然左轉，因左邊是安全島，所以推測應該是要倒車停進右邊空地中，沒有檢查後方來車就貿然左切，實在太危險。

女駕駛提到，事後嚇得她全身發抖的握緊方向盤慢慢開回家，坦言在附近路段曾見其他大型車迴轉直接跨過水泥的矮分隔島，合理懷疑這些違規行為就是該地區用路日常，但從來不曾檢舉過，而針對此輛吊車駕駛行為亦未提出檢舉，但吊車駕駛的誇張行為及對話讓同事看不下去，決定要出面幫忙檢舉。

▲路肩的吊車在沈小姐正要超過，時突然左轉切進快車道，兩車險些撞上。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲網友看了行車記錄器畫面抱不平大罵「錯在先還嘴砲，真D垃圾」，也有網友驚呼「還好你有良好的駕駛習慣」否則後果不堪設想。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

網友看了行車記錄器畫面紛紛表示，「太誇張」、「根本直接切進內線車道了」、「差點造成車禍，下來態度還那麼差」、「直接檢舉啊！這開車的太誇張了」，更抱不平大罵「錯在先還嘴砲，真D垃圾」，也有網友驚呼「還好你有良好的駕駛習慣」否則後果不堪設想。

雲林縣警局交通隊表示，檢視行車紀錄器畫面後發現，該部吊車行為構成「驟然變換車道不當」最高可罰1800元。警方可依《違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則》規定，受理民眾實名檢舉，女車主可檢具影片向警方提出違規檢舉，但注意時效需在7日內。

▲路肩的吊車在沈小姐正要超過，時突然左轉切進快車道，兩車險些撞上。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲沈小姐將行車記錄器放上網路，呼籲用路人遠離大車。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►超值組含各種款式，兼顧所有需求


【其他新聞】

►2020斗六運動城市年　新希望種子三對三籃球熱血開賽

►2020尋遊趣對尬國際糕餅麻油節　週末嗨翻北港小鎮

►歷時2年擘劃修繕耗資890萬　雲林四湖運動公園風雨籃球場啟用

►科技大學29歲校慶　一整月歡慶活動迎「環球人」攜手同行

ET快訊
淘寶店客服回「親，台灣是獨立國家」　公司開除...發道歉聲明
租到死就送房「700萬成交了！」　72歲屋主娶25歲妹…豪送
月薪12萬！想要2年存到「150萬頭期款」　網一看開銷愣住
彰化媽載二寶被撞…兄妹省吃「2碗鴨肉飯」　霸氣男結帳一句話暖
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

雲林吊車死神式左切險車禍　竟調侃受害女駕駛「我幫你收驚」

吃烤鴨拉肚子留負評！店家反擊：根本沒營業　魯男搞錯店家慘了

潑屎哥起底！曾任101保全...2年前對陳抗人士上演肉博戰

另類便利店新星！老闆偷吃新進女員工1天戰4回　攝影機全都錄

快訊／雞屎哥「保護傘」潑糞　檢聲押禁見...緊追藏鏡人

10級風激猛浪！台南膠筏翻覆海上浮沈1小時　海空兩路救援搶命

依法蓋房「9年後土地變南移佔用」　美容師8年陳抗終證清白

女志工消失6年！住所遭查封　鎖匠開門驚見「毛孩伴她成枯骨」

快訊／台中北屯區大樓火警！「2大2小」受困屋內　警消急灌救

追劇空檔踏步運動！南投女才踏1步　「啪」一聲癱軟在地…原因曝光

未禮讓直行車...重機遭酒駕撞飛！　他氣得跳車猛踹玻璃：砸你車應該

楊丞琳.王心凌驚喜推新歌「一起跳舞」　兩大教主合體全因「她」主動邀合作！

刷悠遊卡、掛捷運把手不怕摔！ 他創意發明「第三隻手」超便利

騎士被惡意逼車！按喇叭遭無視 幸運巧遇警察...三寶秒被開2罰單

鄧紫棋與男友同框看金曲獎❤　聽到自己得獎懵了：現在頒什麼？

待轉區滿了！內湖騎士停槽化線　遭警攔停氣炸：我也想遵守法律

懂玩川普劈女星3任老婆都超正　狠甩糟糠妻：我要開放式婚姻

25歲男入105顆珠「慘變葡萄串」　欲取出...醫師曝：至少要挨13刀

變態醫師北捷手藏外套再次襲胸　跪求和解...女子：非初犯不原諒

李妍瑾猛一拉「元元從椅子重摔地上」　吳宗憲全程目睹：妳故意的

雲林吊車死神式左切險車禍　竟調侃受害女駕駛「我幫你收驚」

吃烤鴨拉肚子留負評！店家反擊：根本沒營業　魯男搞錯店家慘了

潑屎哥起底！曾任101保全...2年前對陳抗人士上演肉博戰

另類便利店新星！老闆偷吃新進女員工1天戰4回　攝影機全都錄

快訊／雞屎哥「保護傘」潑糞　檢聲押禁見...緊追藏鏡人

10級風激猛浪！台南膠筏翻覆海上浮沈1小時　海空兩路救援搶命

依法蓋房「9年後土地變南移佔用」　美容師8年陳抗終證清白

女志工消失6年！住所遭查封　鎖匠開門驚見「毛孩伴她成枯骨」

快訊／台中北屯區大樓火警！「2大2小」受困屋內　警消急灌救

追劇空檔踏步運動！南投女才踏1步　「啪」一聲癱軟在地…原因曝光

風火輪vs跳火圈！　黑柴和爸「你滾我跳」默契100笑翻媽

租豪宅給愛犬玩！印尼女星砸百萬簽半年　背後原因曝光

看膩奶茶色！「魯冰花紫」、深山綠也是秋冬大勢　精選10個包包必收

頻被點名參戰2024總統大選　鄭文燦：不能說不動如山

美宣布將出售「海軍打擊飛彈」給羅馬尼亞　總價達近90億！

P.League+／成力煥：豪酸們該冷靜了！　高國豪首秀砍30分破質疑

開車傳怪聲！輪胎縫探「厭世臉」　淡定奶貓：拍攝者不救？

太陽一出來！「鸚鵡鬧鐘」攀紗窗學雞叫　爸傻：每天都被吵醒

肉被拿走牠表情哀怨哭訴「沒聞夠」　媽無奈：不是妳的

八里城市沙雕展延長至11月！順遊最美玫瑰燈海、心心相映廣場

背心男捷運上「挺一根」…她PO影片怒轟噁心　網酸：女生激凸也算變態？

社會熱門新聞

《海豚灣戀人》童星亂刀殺人　法官判賠357萬

即／埔里男居家檢疫第8天猝逝　採檢結果出爐

夫妻帶2盒保險套「徹夜闖紅燈」！民宿管家開門看傻眼

騎百萬重機遭酒駕猛撞！YouTuber騎士出面還原經過

國軍渣中尉「劈腿女下士」　騙未婚妻墮胎

女星試鏡被經紀人下藥　慘遭「強吻、脫褲」崩潰

聯結車駕駛暴斃　死前用盡力氣撞護欄

快訊／居家檢疫第8天…埔里男猝死家中

人妻偷吃想回歸家庭…小王被當洩慾工具！火大公開姦情

北捷上外套掛手摸胸部　羅東博愛伍姓醫師被停職

即／台中北屯區大樓火警！2大2小受困　警消急灌救

王永慶女婿移送北檢　大眾集團涉詐32億

即／台南新市瓦斯管挖斷爆炸！　2工人受傷

做踏步運動！南投女才踏1步秒癱軟在地　原因曝

更多熱門

相關新聞

環球科技大學29歲校慶　歡慶一整月

環球科技大學29歲校慶　歡慶一整月

環球科技大學邁入29歲，校長沈健華表示，學校從今年10月份起，舉辦為期一個月的校慶慶祝系列活動，內容包含校友校務座談、救援視角——無國界醫生照片展、社團博覽會暨全校園遊會、系友回娘家、名人講座、創意歌曲比賽及樂活體育競賽等，歡迎全體「環球人」和關愛環球科大的各界人士，一起來參與「你我同行 愛在環球」。

雲林防汛道路機車、曳引車碰撞　騎士命大

雲林防汛道路機車、曳引車碰撞　騎士命大

雲林縣府擘劃推動草嶺石壁森林療育基地

雲林縣府擘劃推動草嶺石壁森林療育基地

雲林「烏龍蕉」難出口　金門縣豪訂7200公斤 

雲林「烏龍蕉」難出口　金門縣豪訂7200公斤 

台灣好行「雲林草嶺線」正式啟動

台灣好行「雲林草嶺線」正式啟動

關鍵字：

吊車雲林縣斗南鎮變換車道

讀者迴響

發燒話題

地震 iphone12 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

《海豚灣戀人》童星亂刀殺人　法官判賠357萬

熊熊凌晨「正面開戰酸民」！

象魚自殺幫擋煞？動保處揭4致死關鍵

飯後吃B群！竟遭醫學系好友嗆沒常識

即／埔里男居家檢疫第8天猝逝　採檢結果出爐

夫妻帶2盒保險套「徹夜闖紅燈」！民宿管家開門看傻眼

藍波驗出惡性腫瘤！化療60天…狂爬廁所吐

親妹祭拜帶「小鬼生前3最愛」

婚禮「吃台鐵便當」被酸！爆退訂潮…　台電：2000現領

泰王子典禮公然「熊抱二公主」抬高高畫面曝

騎百萬重機遭酒駕猛撞！YouTuber騎士出面還原經過

繩索突斷！28歲攀岩妹急墜122m慘死

降5900元！好市多i11 128G不到21K

國軍渣中尉「劈腿女下士」　騙未婚妻墮胎

iPhone 6s用5年　看Pro發表心動了

更多

最夯影音

更多
未禮讓直行車...重機遭酒駕撞飛！　他氣得跳車猛踹玻璃：砸你車應該

未禮讓直行車...重機遭酒駕撞飛！　他氣得跳車猛踹玻璃：砸你車應該
楊丞琳.王心凌驚喜推新歌「一起跳舞」　兩大教主合體全因「她」主動邀合作！

楊丞琳.王心凌驚喜推新歌「一起跳舞」　兩大教主合體全因「她」主動邀合作！

刷悠遊卡、掛捷運把手不怕摔！ 他創意發明「第三隻手」超便利

刷悠遊卡、掛捷運把手不怕摔！ 他創意發明「第三隻手」超便利

騎士被惡意逼車！按喇叭遭無視 幸運巧遇警察...三寶秒被開2罰單

騎士被惡意逼車！按喇叭遭無視 幸運巧遇警察...三寶秒被開2罰單

鄧紫棋與男友同框看金曲獎❤　聽到自己得獎懵了：現在頒什麼？

鄧紫棋與男友同框看金曲獎❤　聽到自己得獎懵了：現在頒什麼？

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面