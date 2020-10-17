雲林吊車死神式左切險車禍　竟調侃受害女駕駛「我幫你收驚」

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣一名沈小姐15日傍晚下班從大埤往斗南返家途中，行經斗南時，遠見前方一輛吊車亮著右側方向緩緩停靠，正經過時卻突然往左切，兩車幾乎快撞上，嚇壞的沈小姐緊急煞車，並下車告訴吊車駕駛「嚇到我了」，孰料，吊車司機聽到竟回「不然我幫你收驚」，氣得沈小姐將行車記錄器放上網路，呼籲用路人遠離大車。

▲嚇壞的沈小姐緊急煞車，並下車告訴吊車駕駛「嚇到我了」，孰料，吊車司機(右)聽到竟回「不然我幫你收驚」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

沈小姐於臉書社團上傳一段影片並貼文，剛剛從大埤往斗南下班的路上，遠遠的看一台大吊車打右邊方向燈，結果我經過他旁邊時，他切車…；我看到大車通常會習慣放慢速度，還好我有放慢速度，不然這次我車頭會整個撞上，我下車大聲跟他說「怎麼開車的，嚇到我了」，他說「你車停路中間擋到人家了，嚇到喔？不然我幫你收驚」；我大聲說「不用」；大家自己看，大車能離多遠就離多遠。

▲路肩的吊車在沈小姐正要超過，時突然左轉切進快車道，兩車險些撞上。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

沈小姐指出，事發於斗南鎮建國路，此為上下班必經道路，當時遠遠就發現吊車行駛於在前方外車道，閃著右側方向燈許久，不知到底要停車還怎樣，便放慢車速並保持距離，就在吊車緩緩開出外車道，眼見要停在路肩了，卻在正要超過時突然左轉，因左邊是安全島，所以推測應該是要倒車停進右邊空地中，沒有檢查後方來車就貿然左切，實在太危險。

女駕駛提到，事後嚇得她全身發抖的握緊方向盤慢慢開回家，坦言在附近路段曾見其他大型車迴轉直接跨過水泥的矮分隔島，合理懷疑這些違規行為就是該地區用路日常，但從來不曾檢舉過，而針對此輛吊車駕駛行為亦未提出檢舉，但吊車駕駛的誇張行為及對話讓同事看不下去，決定要出面幫忙檢舉。

▲網友看了行車記錄器畫面抱不平大罵「錯在先還嘴砲，真D垃圾」，也有網友驚呼「還好你有良好的駕駛習慣」否則後果不堪設想。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

網友看了行車記錄器畫面紛紛表示，「太誇張」、「根本直接切進內線車道了」、「差點造成車禍，下來態度還那麼差」、「直接檢舉啊！這開車的太誇張了」，更抱不平大罵「錯在先還嘴砲，真D垃圾」，也有網友驚呼「還好你有良好的駕駛習慣」否則後果不堪設想。

雲林縣警局交通隊表示，檢視行車紀錄器畫面後發現，該部吊車行為構成「驟然變換車道不當」最高可罰1800元。警方可依《違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則》規定，受理民眾實名檢舉，女車主可檢具影片向警方提出違規檢舉，但注意時效需在7日內。

▲沈小姐將行車記錄器放上網路，呼籲用路人遠離大車。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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