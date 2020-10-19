野火狂燒17小時！雲林濁水溪口防風林濃煙蔽天...3鄉陷紅色警戒

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣濁水溪出海口昨晚7點多傳出靠近麥寮鄉橋頭南岸處有雜草燃燒，在東北季風助長下，迅速延燒，消防局派遣北五、麥寮分隊人車前往現場搶救，但消防車無法靠近燃燒現場，今（19）日消防局與第四河川局等全力滅火中，估計燃燒面積約1公頃左右，麥寮、台西、四湖等鄉鎮，空氣AQI指數一度飆至188紅色警戒。

▲防風林野火濃煙隨著東北季風籠罩麥寮鄉、台西鄉、四湖鄉，空氣品質AQI指數一度飆至188紅色警戒。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

據了解，濁水溪河河床防風林燃燒距離北橋管制哨約5公里，消防局所派遣北五、麥寮人車前往現場卻因消防車無法靠近燃燒現場只能設法以人力方式徒步行進入內搶救；消防局指出，目前從東側以挖土機開闢防火巷，崙背氣墊船載運移動式泵浦利用現場水源加上人員3名挺進搶救，另由北五分隊數名消防員由西側徒步進入持打火棒等配備以人力先行進入滅火。

▲目前從東側以挖土機開闢防火巷，崙背氣墊船載運移動式泵浦利用現場水源加上人員3名挺進搶救，另由北五分隊數名消防員由西側徒步進入持打火棒等配備以人力先行進入滅火。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

根據環保署空氣品質監測網今天上午8點多AQI指數188，PM2.5、PM10濃度分別是167、182ug/m3，對所有族群不健康紅色警戒，野火濃煙隨著東北季風籠罩麥寮鄉、台西鄉、四湖鄉，空氣品質AQI指數一度飆至188紅色警戒，雲林縣環保局提醒居民出門要戴口罩等防護措施，在家緊閉門窗，並呼籲受害地區民眾盡量避免外出。

▲雲林縣消防局與第四河川局等全力滅火中，估計燃燒面積約1公頃左右，麥寮、台西、四湖等鄉鎮，空氣AQI指數一度飆至188紅色警戒。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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