新北三峽樟坑湖路改善完成　民眾往返三峽土城好安心

▲新北三峽樟坑湖路路基改善完成。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市三峽區農路樟坑湖路道路位於安坑里，為三峽區安坑里至土城區之重要道路，途經得安宮、承天禪寺及桐花公園，道路因豪大雨沖刷造成路基流失及損壞，影響民眾通行。新北市政府農業局進行現地勘災及後續規劃設計工作，並施作側溝改善道路排水，也針對部分損壞路段路面重新鋪設，提升市民居住品質及維護遊客生命財產安全。

農業局表示，本次工程8月9日開工，施工期間因工區緊鄰登山路線及當地重要寺廟景點（得安宮及承天禪寺），不僅須作好工區管制，在執行過程中須主動積極溝通與地方及里民達成共識後，敦促施工團隊克服假日人潮及車潮施工上的問題。

▲施工後道路L側溝設置改善完成。

農業局說，因原道路缺乏側溝，有排水不良情形，於8月份先後經歷巴威颱風及0827大雨來襲，所幸防汛整備確實執行，未造成災害，工程順利提前於10月19日如質完工，工程經費約240萬元。

安坑里長李秋維表示，即使遇豪雨颱風及車潮造成施工上的困難，市府仍然用心積極施作，道路不但變平順，排水改善後也不用擔心道路再遭雨水沖刷，完工後讓當地農民及用路人更安心的通行，感謝市府團隊提早完工讓交通更安全更便利。

農業局長李玟表示，樟坑湖路係為三峽土城往返連絡之重要道路，且亦為遊客通往眾多景點之必經路程，道路改善完成，給所有用路的民眾更好的行車品質及通行安全。

► 美麗最大的祕密