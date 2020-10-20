▲「新北青農力」專案輔導，坪林新農李璧筠打造傳統茶葉新包裝。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

農村婦女除了負擔繁重的農務勞動，也為家庭盡心盡力的付出，隨著時代演進，從事農耕不再只是男性的專利，新北市政府農業局提供「新北青農力計畫」對於有意願從事農業的女青農及新農進行相關資源協助，讓女青農及新農們能善用女性特質，發展出更有活力，更具創造力的農業。

農業局表示，今年度獲選「新北青農力計畫」的坪林區新農李璧筠，與夫婿王成意共同經營鬍鬚茶園，茶園位於坪林北宜公路34公里處，已在地經營多年，是許多「茶饕客」的口袋名單，鬍鬚茶園以產製文山包種茶聞名，從清末民初在文山坪林地區開始種茶，至今已有百年歷史，是坪林在地的代表品牌。

▲新北青農力計畫「包裝設計」。

李璧筠表示，「鬍鬚茶園」現有品牌正面臨傳承與世代銜接的問題，規劃利用多元化的行銷方式，讓鬍鬚茶園能夠永續經營，並重建品牌形象，重新挖掘自家茶園歷史文化與價值，本次透過「新北青農力計畫」設計品牌LOGO及規劃產品包裝，品牌LOGO透過鬍鬚茶園園主的個人特徵結合自然茶山給予人們溫暖意象，也傳達茶園主人熱情、奉獻鄉里的精神。

李璧筠表示，隨著家中父母年歲日漸增加，加上人力資源短缺，希望下一代子女能回家傳承，很感謝農業局計畫協助，藉此將「鬍鬚茶園」形象包裝質感提升，讓家中子女能對自家品牌更有認同感，成為新一代青農，將百年茶園持續經營，讓更多人認識坪林鬍鬚茶園。

▲新北青農力計畫「包裝提袋設計」。

農業局長李玟表示，婦女一直是農村家庭與社會最重要的力量，農業局作為新北農友最強力的後盾，推出「新北青農力計畫」，從生產、銷售通路到包裝行銷，規劃一站式服務措施，並協助整合地方農業與都會地區資源，將資源效益最大化，帶動當地產業的發展，就是要讓青年農民及新進農民能無後顧之憂，全力產出最優質的產品。

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▲新北青農力計畫「品牌名片設計」。