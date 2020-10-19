▲海大徐德華獲選十大傑青，與新北共推增殖放流與海洋復育工作。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府為了使海洋資源能夠永續利用，推動「雙花計畫」與國立臺灣海洋大學合作共同開發烏賊（俗稱花枝）和萬里蟹三兄弟中最具經濟價值的鏽斑蟳（俗稱花蟹）人工繁養殖技術，以推動新北市增殖放流與海洋復育工作，經過多年努力如今已取得不錯的成果，計畫主要執行者海洋大學助理教授徐德華也因此獲選為中華民國第58屆十大傑出青年。

漁業處表示，在新北市政府及海洋大學的共同努力下，如今已成功掌握虎斑烏賊等3種高經濟價值的完全養殖技術，並每年在卯澳灣放流5千尾花枝苗及1萬顆花枝受精卵，以增裕新北市海洋資源。

花蟹部分，雖然在計畫執行初期就遇到繁殖季期間禁捕抱卵母蟹的問題，但所幸在新北市政府積極協調下，總算讓研究團隊能在每年繁殖季期間合法取得繁殖試驗所需的抱卵母蟹，並在歷經多年繁養殖試驗後，成功於復育園區育苗池中培育出上千尾花蟹種苗。

▲貢寮區漁會、國立臺灣海洋大學、新北市政府等產官學三方一同關心雙花計畫執行情形。

十大傑出青年徐德華助理教授說，新北市政府持續投入資源擴建培育室，支持海洋復育工作。雙花團隊已取得9件發明專利，發表7篇SCI國際期刊，並獲得科技部、農委會、教育部、漁業署、海洋大學海洋中心等研究計畫支持。

徐德華表示，從種原收集、種苗繁養殖技術及放流模式的開發，都是靠新北市政府、海洋大學、中央漁業署、新北市漁民、貢寮區漁會、萬里區漁會及台灣山海天使環境保育協會等等大力支持及共同合作。

徐德華說，地方漁民幫忙收集種原，願意為海洋出一份力，而保育團體及潛水教練協助放流活動，並推廣海洋教育，是國內少數成功串起資源，結合產官學研，創造多贏局面。

農業局長李玟表示，市府自2014年開始與海洋大學合作並擘劃海洋復育的願景，明知這是一件不可能的任務，仍持續投入各項資源支持雙花計畫，計畫執行者徐德華助理教授也在復育花枝和花蟹的研究上取得佳績並獲得十大傑出青年。

► 美麗最大的祕密