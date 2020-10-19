▲新北鶯歌百年樹人，培育有機人才陳淵慶傳承不藏私。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府與鶯歌區農會開辦「新農民創業輔導訓練課程」，2020年已邁入第11個年頭，園區輔導員陳淵慶「慶伯」自心希望園區成立迄今，擔任田間實作訓練講師，共培育近300位農業新生力軍，傳達有機理念，不藏私地分享田間栽培技術及經驗。

農業局為推動有機農業，自2009年起，與鶯歌區農會合作成立心希望農業示範園區，推出「新農民創業輔導訓練課程」，邀請農業改良場各領域專家、大專院校講師到場授課，並配合田間實作訓練。

80歲的陳淵慶，來自農夫世家的他，從7歲就開始幫忙家裡的農活，務農生涯已達73年之久，目前和兒子陳金智在鶯歌區經營同喜有機農場。在心希望園區成立之際，他就加入園區經營團隊，是目前團隊中唯一的元老級成員。

起初飽受病蟲害之苦，葉菜充滿蟲洞，賣相不佳且產量銳減，陳淵慶領著團隊堅持繼續做有機，靠著他多年從農的豐富經驗，利用生物防治並透過改善土質的方式，穩定品質提升產量。

▲陳淵慶擔任「新農民創業輔導訓練課程」的講師，負責學員的田間實作訓練，傳授他多年從農的田間經驗。

除了協助園區經營運作，陳淵慶同時也擔任「新農民創業輔導訓練課程」的講師，負責學員的田間實作訓練，傳授他多年從農的田間經驗，迄今為止已經教出297位學生，當中有失業人士、退休人員，甚至還有立志返鄉從農的青年，像是2019年完成訓練的有機青農秦瑋恩，通通都是他的學生。

陳淵慶笑說，當年開辦課程時，剛好遇到金融海嘯失業潮，民眾踴躍報名，團隊5個人就帶著學員們割了整整3公頃的水稻，稻草還堆了兩三米高。擔任田間實務訓練講師已經第11年了，很珍惜每次上課的時光及每個受訓的學員，所以當過往完訓學員遇到問題打電話來詢問，都會盡力幫助他們解決問題。

農業局表示，為推廣有機農業培育新農民，將心希望園區打造成有機耕作及農業教育的示範基地，也提供外界觀摩學習體驗。歡迎完訓的學員能選擇在新北市深耕，從租地、有機驗證、簡易溫網室搭建、肥料、農業機械都有相關的補助措施，也有多種配套通路能夠協助銷售農產品。欲品嚐有機老師的新鮮蔬菜，請洽心希望園區，電話：02-2670-9793黃先生或洽同喜農場：0928-868586。

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