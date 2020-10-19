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新北首創移工防疫宿舍120房　跨局處落實入境居家檢疫

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▲新北首創移工防疫宿舍120房 跨局處落實入境居家檢疫。（圖／新北市勞工局提供）

▲新北首創移工防疫宿舍120房，跨局處落實入境居家檢疫。（圖／新北市勞工局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

找不到移工檢疫處所暫緩引進，全台雇主哀嚎！為了突破困境，新北市政府勞工局結合觀旅局及環保局，全台首創主動輔導停業飯店轉型，成為符合新北防疫標準的移工防疫宿舍，目前已可提供120間房供入境檢疫14天使用。未來勞工局將繼續尋求有意願轉型的旅宿業者配合增設，協助雇主如期引進產業移工，確保產線運作與經濟持續發展。

勞工局長陳瑞嘉表示，國際新冠肺炎疫情仍未趨緩，移工入境防疫措施絕對不能鬆懈。依照目前的中央防疫政策，雇主引進產業類移工，不得入住一般旅館、飯店進行居家檢疫，移工必須直接入住防疫旅館或檢疫處所，才能降低與國人混居的感染風險。然而現實上，合理的雇主成本與數量充足的檢疫處所，兩者一直困擾各縣市政府。

▲新北首創移工防疫宿舍120房 跨局處落實入境居家檢疫。（圖／新北市勞工局提供）

▲入口設置電子偵測體溫儀器。

陳瑞嘉說，由於新北市移工需求龐大，勞工局綜合考量各方因素後，決定另闢蹊徑，積極輔導有意願的旅宿業者，透過先申報暫停營業，協助於入口增設偵測體溫儀器等設施，達到符合新北市產業類新引進移工入境居家檢疫場所設施措施標準的「獨棟建築、分流送餐、甲級廢棄物清運規劃、終期消毒」4大防疫標準，並獲得跨局處檢核通過，成功轉型為防疫宿舍，創造政府、雇主與仲介、旅宿業者三贏。

勞工局表示，首間轉型後的移工防疫宿舍，目前已由新北市仲介同業公會與業者簽約，專做引進產業類移工之用。其他旅宿業者如有意願跟進，可先自行評估是否符合4大防疫標準，相關內容請上「新北勞動雲」搜尋「最新消息」下載相關附件，也可來電：02-2960-3456分機6504、6476，將有專人為您服務。

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