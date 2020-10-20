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嘉義市重陽節敬老禮金發放　黃敏惠稱107歲人瑞是「市長」

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▲▼ 嘉義市109年度重陽節敬老禮金發放 黃敏惠市長稱黃白顓阿嬤也是「市長」 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲市長黃敏惠與黃白顓女士及家人合照 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市109年度重陽節敬老禮金12日起開始發放至12月1日為止，市長黃敏惠特別前往高齡107歲黃白顓女士的家發放重陽禮金，過去黃敏惠曾於102年度滿百歲當年度訪視黃白顓阿嬤，事隔7年後兩人一同看著滿百當年拍攝製作的精美相片書，照片中阿嬤還翹著二郎腿，展現出爽朗與快樂，現在阿嬤也依然健康如昔。黃白顓女士也是嘉義市女性人瑞當中最年長的，因此黃敏惠稱黃白顓阿嬤也是「一市之長」。

嘉義市重陽禮金發放共分4個年齡標準級距：65到79歲每人發放3000元；年滿80到89歲每人發放6000元；年滿90歲至99歲每人發放9000元；百歲人瑞每人發放12,000元（目前43位）。預計將有43,206位阿公阿嬤會收到這份敬老禮，發放總金額為1億6,647萬元。嘉義市每個月也針對人瑞，發放5000元之百歲人瑞營養禮金，為人瑞補充營養 。

▲▼ 嘉義市109年度重陽節敬老禮金發放 黃敏惠市長稱黃白顓阿嬤也是「市長」 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲黃敏惠等人看當時相片書 。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

黃敏惠稱，黃白顓阿嬤雖生於物資匱乏的年代，但非常的認真打拚，個性溫和且不計較，她出嫁到黃家後一同協助農活，她的兒女在她扶持之下也都各自成立家庭。阿嬤現在仍有著健康開朗的身心，感謝家人的用心照顧，我們以這樣的長輩為榮，也希望嘉義市成為「全齡共享 世代宜居」的幸福城市。

▲▼ 嘉義市109年度重陽節敬老禮金發放 黃敏惠市長稱黃白顓阿嬤也是「市長」 。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義市歷年來推動健康暨高齡友善城市不遺餘力，除了成為全國首推高齡友善城市示範城市，更致力推動世界衛生組織(WHO)高齡友善城市八大面向，包含住宅、通訊與資訊、交通運輸、無障礙與安全的公共空間、工作與志願服務、社會參與、社區及健康服務、敬老與社會融入等，期以建構適合嘉義市民居住的理想健康暨高齡友善城市。

▲▼ 嘉義市109年度重陽節敬老禮金發放 黃敏惠市長稱黃白顓阿嬤也是「市長」 。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃敏惠大力提倡「從老而健康到活躍老化｣，要讓高齡者健康老、不生病，健康的老人也不再是依賴者或被照顧者，讓長者持續社會參與，活出自信與尊嚴，達到老人以成熟的心態面對老化、成功抗老的理想。

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