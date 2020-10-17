夯！全台最大夜遊光影藝術展...嘉義市安心旅遊加碼1500萬用光光

▲▼連假助攻! 嘉義市10月起安心旅遊加碼1500萬 短短兩個禮拜申請額度已全數用罄 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

因應旅遊暢旺，「報復性旅遊」一波接一波，嘉義市政府配合交通部觀光局安心旅遊專案，於10月份再次推出振興旅宿業者1,500萬元的補助計畫，因中秋及雙十連假人潮大爆發，加上全台最大夜遊光影藝術展-「光織影舞」盛大展演的連番助攻，申請額度已全數使用完畢。

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▲全台最大夜遊光影藝術展-「光織影舞」 。（圖／記者翁伊森翻攝）

觀光新聞處表示，為與轄內觀光產業攜手共同面對秋冬疫情威脅，延續國旅熱潮，提振嘉義市旅宿業住宿率，進而活絡相關周邊產業，嘉義市政府七月份加碼補助，帶來觀光產值達1億6,240萬元，並於7月底用罄後，再次搭配交通部觀光局安心旅遊專案期間，推出振興旅宿業者1,500萬元補助計畫，活動原本自10月1日起至10月31日止(或至市府經費用罄提前截止)。

然因近來活動檔檔精彩，配合連假助攻，許多民眾白天到檜意森活村、嘉義製材所及北門驛遊覽，晚上便至北香湖公園欣賞「光織影舞」，隨後到文化路夜市大啖美食，嘉義市這座小而美的城市，白天及晚上一樣精彩，使得旅宿業及觀光飯店幾乎客滿，一房難求。從10月份第二波加碼補助至今，嘉義市使用房間數共為21,450間，帶動的觀光產值達9,952萬餘元。

觀光新聞處指出，安心旅遊加碼1500萬申請額度雖然已全數用罄，然而深具文化底蘊的嘉義市仍值得廣大的遊客來遊歷，尤其具有「諸羅八景之一」北香秋荷的北香湖公園，目前正上演全國最大夜遊光影藝術展-「光織影舞」，從10月1日開幕至13日為止，已有約53萬人次蒞臨，每晚6時至10時炫麗奪目的聲光效果及楓紅閃爍都令人驚艷，17日及24日晚間7時至8時還加碼推出管樂表演，分別由北興國中及嘉北國小各自帶來五首精彩曲目，為年底的國際管樂節先行暖身。

有別於以往的管樂節呈現方式，將呼應此次「光織影舞」華麗炫目的光影表演，以絕美的光影投射效果配合管樂曲目的節奏呈現繽紛燦爛的光影變化，是一場視覺及聽覺的絕佳饗宴!最值得期待的是，兩場表演各自上演到最後一首曲子時，都將會搭配無人機進行3-4分鐘的絢麗表演，種種精彩活動都值得喜愛夜遊的民眾一同來朝聖！