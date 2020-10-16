血汗無極限！保全月工作250hr實領不到2萬　嘉市府批荒誕將勞檢

▲高工時低薪為常見勞資糾紛。（示意圖／勞動局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府日前接獲強固保全公司嘉義區某保全員投訴，指出自己受雇5年期間每月工作250小時上下，但實領卻不到2萬元實領月薪不到2萬元，連勞工基本工資都不到，嘉義市府社會處接獲投訴表示，已接到投訴，正在準備展開勞檢程序，但對於該公司主管日前對媒體表述嘉義薪資水平很難按照勞基法薪資給付一事，嘉市府發表嚴重譴責。

嘉義市社會處長林家緯表示，市府在收到投訴人提供近年受雇期間薪資明細、出勤打卡工作時數，發現實領月薪不到2萬元感到荒誕，投訴一事社會處將立即做勞檢調查，但也對於該公司幹部應發薪資與嘉義當地薪資水平有關表示譴責。

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嘉義市政府也就強固保全之保全員薪資低於基本工資案發出嚴正聲明:

1. 基本工資為勞基法對於勞工權益之基本保障，任何事業單位不得以任何理由規避，違者政府將依勞基法規定處分。

2. 對於強固保全嘉義分公司高階主管於媒體採訪時表示「嘉義薪資水平很難依勞基法薪資給付」一事，試圖以抹黑其他嘉義地區保全業者來合理化其涉及違反基本工資情事，本府予以嚴正駁斥，本府社會處將立即對強固保全嘉義分公司發文進行勞動檢查，依規定處理。