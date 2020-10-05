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網譏不知荷花秋枯萎「以後插假花」　基進黨道歉了

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▲▼基進嘉義黨部指荷花枯萎有礙觀瞻。（圖／翻攝自台灣基進嘉義黨部）

▲基進嘉義黨部指荷花枯萎有礙觀瞻。（圖／翻攝自台灣基進嘉義黨部臉書）

記者蕭羽耘／綜合報導

台灣基進嘉義黨部日前表示，嘉義河濱運動公園生態池內的荷花集體枯萎，有礙觀瞻、看起來很噁心，並痛批市長黃敏惠失職，事後被打臉是荷花花期到了，遭網友砲轟「插假花都不會謝」。對此，台灣基進嘉義黨部4日發文致歉，稱是基於監督市政的心。

基進嘉義黨部3日在臉書貼出一張河濱運動公園生態池內照，稱大面積的集體枯萎，有礙市容的觀瞻，看起來十分噁心，並痛批，黃敏惠上任後一直在蓋新公園，確實可以綠化環境、提供民眾休閒的場所，但不去維護舊有的公園，這樣根本就是本末倒置。

黨部甚至在留言處強調，詢問過植醫專家，專家稱是池內雜草過多導致荷花營養不足。卻慘遭不少網友打臉，是荷花花期到了，以後插假花永遠不會枯萎、也不會好噁心，紛紛貼上仿真荷花諷刺黨部。

▼基進嘉義黨部荷花枯萎留言。（圖／翻攝自台灣基進嘉義黨部臉書）

▲▼基進嘉義黨部荷花枯萎事件。（圖／翻攝自台灣基進嘉義黨部臉書）

嘉義市府也出面回應，嘉市八掌溪畔春天有黃花風鈴木、夏天有荷花，現在秋冬季節則有雪白甜根子遍佈河床，四時都有不同顏色。荷花池於10月枯萎屬於植物自然生態，管理單位嘉義市立體育場每年與清潔公司訂定開口契約，針對河濱公園園區清潔，生態池進行維護管理，浮萍定時清潔等。

面對網路的撻伐聲浪，台灣基進嘉義黨部4日發文致歉，表示在查證後發現荷花在本季呈現枯黃樣態屬自然現象，坦承未善盡監督品質，就貿然發文抨擊實屬不妥，同時強調「發文初心乃是希望市府能善盡維護公園之事宜，在此致歉」。

▼基進嘉義黨部荷花枯萎事件致歉。（圖／翻攝自台灣基進嘉義黨部臉書）

▲▼基進嘉義黨部荷花枯萎事件。（圖／翻攝自台灣基進嘉義黨部臉書）

但網友仍不買單，道歉文底下留言仍嗆爆，「只有貴黨的頭上才能一年四季都綠的」、「到底是哪個植醫專家」、「深耕嘉義前可以先深耕常識嗎？」、「笑死人了！以為撿到槍其實是大便」、「基進黨的生物學是體育老師教的嗎」。

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