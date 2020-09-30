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黃敏惠「整體施政滿意度」獲80%民眾滿意　文教力指標本島第二名

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▲▼ 2020《天下》縣市長施政滿意度及幸福城市大調查 嘉義市文教力指標本島第二名 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲市長黃敏惠與文雅國小同學童。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

《天下雜誌》 2020年「縣市首長施政滿意度」暨「幸福城市」大調查結果日前出爐，嘉義市長黃敏惠在首長個人民調的「整體施政滿意度」獲得高達80%以上民眾肯定，表現亮眼。黃敏惠感謝市民的支持與市府團隊的努力，透過務實的政策及齊心投入，一起為嘉義市打拼，共創嘉義市的光榮感。

除了「縣市首長施政滿意度」調查外，在「幸福城市」大調查中，非6都競爭力總排名評比部分，嘉義市排名第9名。其中，文教力的指標高居第3名，與去年同期一致，更為本島第2名。環境力的指標也從去年的第16名，躍升為第9名，檢視細項可以發現，嘉義市在中輟生總復學率及教育科學文化支出占總歲出比率皆名列前茅外，15歲以上民間人口高等教育比率更是非六都組的第1名，並有高達七成的民眾肯定市長關心下一代的教育。

▲▼ 2020《天下》縣市長施政滿意度及幸福城市大調查 嘉義市文教力指標本島第二名 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲科學168啟動儀式 。（圖／記者翁伊森翻攝）

對於文教力面向一直保持前段班，黃敏惠市長強調，嘉義市重視教育，教育發展綱領以「人文第一、科技相佐、精致創新、國際視野」為四大願景，作為國民中小學教育發展方向的導引；為提升教育品質，自108學年度起逐年調降國中小學之編班人數，並推動國中小學校全面裝設冷氣及新風換氣系統；此外積極爭取全國性運動賽事、推動「科學168」活動，打造出屬於嘉義市的科學節慶品牌，更於今年舉辦深富教育意義的「日環食」觀測活動，在在皆是厚植嘉義市教育力，創造孩子未來的無限可能。

▲▼ 2020《天下》縣市長施政滿意度及幸福城市大調查 嘉義市文教力指標本島第二名 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲熱鬧滾滾的嘉義市文化路夜市 。（圖／記者翁伊森翻攝）

《天下》自2003年開始，每年都會進行縣市調查，此調查分為兩大部分，分別是「縣市長施政滿意度調查」 及「幸福城市」大調查。前者為一結合電話民意調查與專家問卷評比的施政滿意度排行，後者則是從經濟、環境、施政、文教、社福五大面向衡量一縣市的表現。

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