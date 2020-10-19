「2020世界街舞大賽」嘉義登場　築夢者哈利挑戰南韓Hong10

▲嘉義築夢者哈利挑戰南韓首爾B-boy大神Hong10 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

「街舞首都-2020世界街舞大賽」，邀請國內外街舞好手齊聚嘉義市，打造屬於舞者的專屬舞臺，孕育更多優秀人才，讓街舞從地方街頭躍上國際發光發熱，最精彩的國際級街舞爭霸大賽—嘉義市「築夢者」團長哈利對上街舞界的神人-南韓首爾B-boy大神Hong10，18日晚間舉行，黃敏惠市長與眾位貴賓特別前往加油，兩位舞林高手精彩的舞藝High翻全場。

▲舞者大秀地板動作。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠表示，「街舞首都-2020世界街舞大賽」感動了每一個人！這一場對戰，Hong10展現的舞藝真是神級表演，而哈利挑戰街舞王者的志氣與毅力，更值得我們喝采。這真是一場最棒、美夢成真的比賽！

黃敏惠說，「街舞首都-2020世界街舞大賽」是為每一個孩子舉辦的比賽，我們看到孩子們為了夢想，不斷的努力、不斷的前進真的非常感動。這場賽事更在國際間產生巨大的迴響，嘉義市是街舞首都，更是全球亮點。





▲現場人山人海。（圖／嘉義市政府提供）

一舉拿下七回合Hong10表示，來嘉義市的這段日子，每天都會練舞超過3個小時，看到哈利與市府團隊這麼努力的籌辦這場盛會，他覺得嘉義市真的棒。

哈利說，雖然挑戰失敗，但能夠跟自己的偶像對決，就是一種美夢成真，今天的比賽雖然輸了，但對於他而言就是築夢前進，未來一定會繼續努力下去。

文化局表示，17、18兩日的街舞首都-2020世界街舞大賽，有「全國舞展」、「街舞Battle大賽」及「街舞爭霸」三場活動。昨日來自全國高中及大專院校的街舞社團同場競技，年輕學子們在舞臺展演他們的青春舞步。今天下午街舞Battle大賽，看到來自各地的舞蹈好手同台競賽，個個使出拿手絕活，熱鬧滾滾；而今晚的壓軸─街舞爭霸賽事，「築夢者」團長哈利對上南韓首爾B-boy大神Hong10，全場更是座無虛席，七回合的大戰每一秒都精彩。



此外，韓國男團Super kids的崴崴 Jason對戰築夢者年齡最小的團員盧卡斯，高難度肢體動作的霹靂舞，小朋友的舞技與台風完全都不輸大人；獲封鐵椅稱號的小哈利與俄羅斯專業Breaking舞者Vlazz輪番上場較勁，水準極高的一場街舞爭霸狂潮更是點燃現場氣氛。

文化局表示，如此豐富精彩的活動賽事，已讓年輕人以實力深耕嘉義市，齊聚地方藝文發展，特別是在全球抗疫期間，我們嚴格遵循中央流行疫情指揮中心的防疫相關規定，讓大家可以盡情欣賞街舞與嘉義市激起的浪花。