中天面臨關台　馬英九： 蔡英文箝制言論自由將超越香港





▲馬英九。（資料照／記者張一中攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對中天新聞台可能在年底被關台，前總統馬英九17日表示，他提醒蔡英文總統，難道蔡政府對言論自由的箝制，「要超越戒嚴時代？超越香港？」。

馬英九上午在臉書發文表示，今年1月，美國「時代雜誌」刊出蔡英文總統專訪，當時她說「台灣的言論自由應該是亞洲數一數二的，這是亞洲最自由的地方之一，對媒體來講是一個最好的環境」。此話言猶在耳，卻傳出中天新聞台因言論得罪當道，可能被撤照。

馬英九指出，蔡英文不久前也才抨擊，中共大幅壓縮香港言論自由，要台灣「撐香港」。撤銷電視新聞台執照在民主國家是極為嚴重的事，「難道蔡政府對言論自由的箝制，要超越戒嚴時代？超越香港？如果中天真的被撤照，台灣的言論自由又由誰來撐？」

馬英九回顧，2008年3月他當選總統時，美國總統小布希賀電讚美「台灣是亞洲與世界民主的燈塔」，台灣民眾深以為傲。但民進黨執政四年來，台灣與自由、民主卻漸行漸遠。黨產會、促轉會、中選會、陸委會等機關一一「東廠化」，《反滲透法》更成為製造綠色恐怖的惡法。

蔡總統曾說，「台灣言論自由的邊界正被侵蝕」。

馬英九說，他要提醒蔡英文，政府若真的將中天新聞台撤照，所被侵蝕的不只言論自由的邊界，而是言論自由的核心，也是民主的核心。蔡總統才剛剛高票連任，切莫重創台灣民主，趕快懸崖勒馬。

馬英九指出，美國國務院每年發布各國人權報告，言論與新聞自由是重點；總部設於華盛頓的「自由之家」（Freedom House），每年也發布自由度評比。馬英九呼籲，這兩個關心台灣言論自由的單位，以及所有關心台灣民主制度的國際友人，與台灣民眾一起關切中天新聞台換照案，不要讓關閉新聞台、打壓言論自由這種極權國家才會做的醜事，在台灣發生。