南太平洋島國戰略上2意義　李正皓：撤出斐濟就中計

▲我駐斐濟代表處10月8日晚間舉行國慶酒會。（圖／翻攝駐斐濟代表處網站）

記者黃巈禾／台北報導

台灣駐斐濟代表處8日在國慶酒會上，被兩名大陸駐斐濟大使館人員闖入毆打，其中一名甚至被打到腦震盪。對此，名嘴李正皓認為，中國外交官毆打斐濟台灣代表處官員ㄧ事讓很多人都很氣憤，甚至希望台灣從此與斐濟斷絕往來、撤代表處，但如果真的這樣做，可能真的中了中國的計。

李正皓在臉書說明，南太平洋島國在戰略上有兩個重要的意義，一、位於第二島鏈與第三島鏈的中間，二、位於澳洲進入太平洋的門戶，因此，中國對於南太平洋島國的企圖一直很強烈，1997年在吉里巴斯建立航天檢測站，名義上是做太空研究，實務上則在監控美軍在夏威夷與關島的導彈試射、軍隊調度等；甚至在去年9月16日台灣與索羅門斷交後，在短短的一個月就傳出中國國企向索羅門群島中的圖拉吉島，企圖在島嶼上建立「軍民」兩用基地。

李正皓指出，若南太平洋諸島被中國吃下，不僅能在戰略上封鎖澳洲，更能切斷第二島鏈與第三島鏈（夏威夷）的戰略聯繫，因此，斐濟的衝突是中國刻意的安排，甚至派來鬧場的根本不是外交人員，而是「武官」，目的就是藉由鬧事而激起台灣人的憤慨，希望台灣從此撤出斐濟，讓中國在南太平洋島嶼爭奪戰再下一城。

李正皓強調，面對這件事，可以生氣，但千萬不要動氣，繼續維持斐濟代表處的正常運作才是真正的在中國背後繼續插上一根芒刺。

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