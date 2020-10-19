陸駐斐濟使館稱「台灣先挑釁」　王定宇：無恥！跑到別人家咬人

▲王定宇。（資料照／記者周宸亘攝）

記者黃巈禾／台北報導

外交部19日證實，我駐斐濟代表處人員8日在國慶酒會上被2名中國大陸的外交官毆打，其中1人被打到腦震盪。不過，中國駐斐濟大使館堅稱，是台方工作人員對中方人員挑釁，造成1名中國外交官受傷。對此，民進黨立委王定宇批評，「這種邏輯叫做無恥！」

王定宇19日在臉書表示，什麼叫「無恥」，來為大家用「中國瘋狗外交」說明一下，跑到別人的地方「被挑釁」，這個謊說的真高明啊！台灣駐斐濟代表處8日在當地飯店舉辦國慶慶祝酒會，中國大使館2位人員進入拍照、蒐證，公開進行間諜行為，被台灣外交人員要求離開。

王定宇指出，中國大使館2位人員又再度回到台灣主辦的會場，我方外交人員要求中國使館人員離開，沒想到中國人員竟然動手打人，導致我駐處2位人員受傷，其中1位輕微腦震盪，這已經是違反法律，台灣已提告，而中國這種外交表現，就是野蠻、粗暴、不文明，根本是「瘋狗外交」。

王定宇批評，沒想到中國駐斐濟使館竟說「台灣挑釁，導致中國一名外交官受傷」，中國這回真是無恥到可笑，中國2名人員跑到台灣辦理國慶酒會的現場「被挑釁」？沒人邀請，中國2名人員自己跑到台灣辦理活動的地方「被傷害」？「瘋狗跑到別人家咬人，還怪別人挑釁喔！中國駐斐濟人員自己主動跑到別人的地方，然後怪別人挑釁，這種邏輯叫做無恥！」

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