　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陸駐斐濟使館稱「台灣先挑釁」　王定宇：無恥！跑到別人家咬人

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼王定宇。（圖／記者周宸亘攝）

▲王定宇。（資料照／記者周宸亘攝）

記者黃巈禾／台北報導

外交部19日證實，我駐斐濟代表處人員8日在國慶酒會上被2名中國大陸的外交官毆打，其中1人被打到腦震盪。不過，中國駐斐濟大使館堅稱，是台方工作人員對中方人員挑釁，造成1名中國外交官受傷。對此，民進黨立委王定宇批評，「這種邏輯叫做無恥！」

王定宇19日在臉書表示，什麼叫「無恥」，來為大家用「中國瘋狗外交」說明一下，跑到別人的地方「被挑釁」，這個謊說的真高明啊！台灣駐斐濟代表處8日在當地飯店舉辦國慶慶祝酒會，中國大使館2位人員進入拍照、蒐證，公開進行間諜行為，被台灣外交人員要求離開。

王定宇指出，中國大使館2位人員又再度回到台灣主辦的會場，我方外交人員要求中國使館人員離開，沒想到中國人員竟然動手打人，導致我駐處2位人員受傷，其中1位輕微腦震盪，這已經是違反法律，台灣已提告，而中國這種外交表現，就是野蠻、粗暴、不文明，根本是「瘋狗外交」。

王定宇批評，沒想到中國駐斐濟使館竟說「台灣挑釁，導致中國一名外交官受傷」，中國這回真是無恥到可笑，中國2名人員跑到台灣辦理國慶酒會的現場「被挑釁」？沒人邀請，中國2名人員自己跑到台灣辦理活動的地方「被傷害」？「瘋狗跑到別人家咬人，還怪別人挑釁喔！中國駐斐濟人員自己主動跑到別人的地方，然後怪別人挑釁，這種邏輯叫做無恥！」

其他人也看了這些...

外交部：大陸外交官毆打台灣代表處人員　還向警方謊稱自己被打
我駐外代表被陸外交官打到腦震盪　外交部還原現場狀況
駐斐濟代表處人員遭打　柯文哲「傷及國家顏面」：拖進去！

更多熱門新聞...

陸外交官攻擊我駐斐濟代表　國民黨氣炸：污辱中華民國
我駐斐濟代表遭攻擊頭部　外交部：送醫驗傷「通電全球外館」
民進黨譴責打人事件：大陸「戰狼外交」變「流氓外交」

振興一下我們的美麗

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
中華電抽iPhone12！優惠條件出爐　開賣前百人折抵360
爆7成網美都在賣！凱咪出面「我有朋友在做」曝真相
排名大洗牌！股民最愛「ETF人氣榜」曝光　「這個」成長超快
獨／又一家新的好市多要開了！11月20日正式營運
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陸駐斐濟使館稱「台灣先挑釁」　王定宇：無恥！跑到別人家咬人

不動產買賣申報不實　內政部：可處3年以下徒刑、15萬罰鍰

南太平洋島國戰略上2意義　李正皓：撤出斐濟就中計

我駐斐濟代表被打到腦震盪　何志偉：宣揚出去！讓世界以大陸為恥

熱線蘇揆讓流感疫苗政策轉彎？　陳其邁：專家會議決定

美國RKC135偵查機今現身巴士海峽　共機再擾我西南空域

重陽節前訪百歲人瑞祝福　盧秀燕：長輩是社會寶貴資產

蔡英文探視百歲人瑞黃德成、呂陳娘　親送金鎖片、切蛋糕祝安康

民進黨譴責打人事件：大陸「戰狼外交」變「流氓外交」

4議員罷免案一階達標　鳳山清捷隊樂了！拒「報復性罷免」標籤

餐廳前被撞...彰化兄妹「省吃鴨肉飯」 霸氣男幫買單！二寶媽淚：向您道謝

高血壓、脂肪肝、白內障全消失 7旬嬤臥床20年靠健身改變人生！

炎亞綸搭孟耿如喊話黃子佼：借我扶一下　曾之喬提醒范少勳「不要變胖喔」

不想害人！聯結車駕駛途中暴斃　最後用盡力氣「自撞護欄」停下

常折手指會害手變粗、關節發炎？ 專家破解迷思：指頭粗度是天生的

鄭容和看Jessi「比劃牛奶」瞬間當機！　全昭旻指定PK他「先補口紅」ＸＤ

清潔劑擠太多？綁上秒控制用量　束帶「4個實用妙招」省錢又便利

騎百萬重機遭酒駕小客車撞飛！　他出面還原經過：減速還被撞

盧廣仲搭Uber飆唱《刻在我心底的名字》！　塞車太久連唱4首…司機認出本人好驚喜

72歲伯「賣700萬房」娶25歲妻！　高調PO文遭買主打臉：只花55萬

陸駐斐濟使館稱「台灣先挑釁」　王定宇：無恥！跑到別人家咬人

不動產買賣申報不實　內政部：可處3年以下徒刑、15萬罰鍰

南太平洋島國戰略上2意義　李正皓：撤出斐濟就中計

我駐斐濟代表被打到腦震盪　何志偉：宣揚出去！讓世界以大陸為恥

熱線蘇揆讓流感疫苗政策轉彎？　陳其邁：專家會議決定

美國RKC135偵查機今現身巴士海峽　共機再擾我西南空域

重陽節前訪百歲人瑞祝福　盧秀燕：長輩是社會寶貴資產

蔡英文探視百歲人瑞黃德成、呂陳娘　親送金鎖片、切蛋糕祝安康

民進黨譴責打人事件：大陸「戰狼外交」變「流氓外交」

4議員罷免案一階達標　鳳山清捷隊樂了！拒「報復性罷免」標籤

這是巨石強森你敢信？　「Q毛爆炸頭+暴牙微笑」7歲嫩照曝光！

動物園遭竊！5歲男童眼尖大喊「有狐猴」　成功協助破案

歐美夢幻移動樂園！青埔小旅行散策　躺50萬元床墊看電影超Chill

王冠閎看不見的天賦「泳破」世青紀錄　16歲成名屢創台灣游泳歷史

陳冠希頂著光頭穿「紅色高腰褲」　網批顯老：是在致敬長者？

餵Q萌草泥馬＋梅花鹿超療癒！特搜3座農場秘境　必玩紅土鹹蛋DIY

天冷母女貼臉抱著睡！　媽揭「大隻的是孩」驚呆網：胖了一號欸

美手握「15張牌」對付中　他斷言..不排除可能有局部軍事衝突

謝忻熱戀「奧迪熟男」身份曝光　認了有發現狗仔車：那天準備拍業配

新化警1日破2竊案　新化警友會頒獎表揚

練武奇才！8個月大男嬰爬窗翹家　驚人臂力笑翻1.6萬人

政治熱門新聞

大陸硬闖我外館國慶酒會動粗　台灣代表處成員腦震盪

中選會：這4人罷免案首階段達標

大陸外交官闖我外館叫囂、動粗

吳怡農提在家當兵　律師分析美國算盤

幕後／賴清德獲「李登輝傳人」襄助　老李生前專屬瓷盤曝端倪

我軍滯美方結餘款近2千億　每年僅80億繳庫

駐斐濟代表處人員遭打　柯文哲：拖進去

外交部：陸外交官毆打台灣人　還向警方謊稱自己被打

「疫苗落後部署」　陳揮文轟陳時中跑去唱歌

4議員罷免案一階通過！罷韓女大將高閔琳說話了

我駐斐濟代表遭攻擊　外交部通電全球外館

議員罷免達標　鳳山清捷隊開心

搶打流感疫苗　蘇揆：可能與陳時中示範打針有關

中選會認定彰化新聞獨厚謝衣鳳！開罰20萬

更多熱門

相關新聞

南太平洋島國戰略上2意義　李正皓：撤出斐濟就中計

南太平洋島國戰略上2意義　李正皓：撤出斐濟就中計

台灣駐斐濟代表處8日在國慶酒會上，被兩名大陸駐斐濟大使館人員闖入毆打，其中一名甚至被打到腦震盪。對此，名嘴李正皓認為，中國外交官毆打斐濟台灣代表處官員ㄧ事讓很多人都很氣憤，甚至希望台灣從此與斐濟斷絕往來、撤代表處，但如果真的這樣做，可能真的中了中國的計。

我駐斐濟代表被打到腦震盪　綠委：讓世界以大陸為恥

我駐斐濟代表被打到腦震盪　綠委：讓世界以大陸為恥

陸駐斐濟使館：台方先挑釁、動手！

陸駐斐濟使館：台方先挑釁、動手！

斐濟警只收到中方報案　控我國攻擊

斐濟警只收到中方報案　控我國攻擊

我駐斐濟人員被打　胡錫進：陸外交官挺文雅

我駐斐濟人員被打　胡錫進：陸外交官挺文雅

關鍵字：

斐濟王定宇

讀者迴響

發燒話題

地震 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

女兒上廁所目睹爸殺媽　他一起悶死2女：爸爸對不起妳

丁小芹假包案件　判刑2年半定讞

《我的婆婆》她消失17集終於出現！　「揭女兒身世」逼哭網友

網美圈7成都在賣！10萬網紅揭報價單黑幕

象魚自殺幫擋煞？動保處揭4致死關鍵

退貨遠征隊換Lovelyz粉黑服！網笑華莎穿錯

即／3夾擊！豪大雨彈又炸4縣市

羅志祥「拒接新節目」坤達補位！

阿嬤硬擠車格　刮花60萬重機拒賠

建中怪物6塊腹肌私照曝　網友暴動

基隆男在友人面前「癱軟倒沙發亡」！妻奔醫院崩潰

女高中生睡著手滑誤PO私密片！醒來「1000萬人搶看」

即／高雄某高職17歲女學生墜樓！　「5F→1F」送醫治療中

Roots外套「28折變750元」　大媽掃光30件

iPhone 12實體機曝光！記者實測卻令台灣民眾失望

更多

最夯影音

更多
餐廳前被撞...彰化兄妹「省吃鴨肉飯」 霸氣男幫買單！二寶媽淚：向您道謝

餐廳前被撞...彰化兄妹「省吃鴨肉飯」 霸氣男幫買單！二寶媽淚：向您道謝
高血壓、脂肪肝、白內障全消失 7旬嬤臥床20年靠健身改變人生！

高血壓、脂肪肝、白內障全消失 7旬嬤臥床20年靠健身改變人生！

炎亞綸搭孟耿如喊話黃子佼：借我扶一下　曾之喬提醒范少勳「不要變胖喔」

炎亞綸搭孟耿如喊話黃子佼：借我扶一下　曾之喬提醒范少勳「不要變胖喔」

不想害人！聯結車駕駛途中暴斃　最後用盡力氣「自撞護欄」停下

不想害人！聯結車駕駛途中暴斃　最後用盡力氣「自撞護欄」停下

常折手指會害手變粗、關節發炎？ 專家破解迷思：指頭粗度是天生的

常折手指會害手變粗、關節發炎？ 專家破解迷思：指頭粗度是天生的

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面