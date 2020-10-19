「娶回坐檯小姐」老公自首假結婚　她曝9年導火線結局大逆轉

記者黃翊婷／綜合報導

屏東徐姓男子認識吳姓坐檯小姐，兩人在2011年4月間結婚，後來雙方因為經濟問題起爭執，他竟然跑到內政部移民署自首「假結婚」。吳女事後雖然獲得檢方不起訴，但不滿無辜受辱，氣得提告請求離婚，一審獲判准許，案件上訴至高雄高分院，日前也獲合議庭裁定維持原審判決，全案仍可上訴。

▲徐男跑去自首「假結婚」。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本案當事人無關）

吳女在判決書中主張，她原本是大陸人，2011年4月間在大陸地區與徐男結婚，2015年4月來台生活，並在2017年11月取得台灣國籍，經歷兩次搬家最終決定與公婆同住，也方便照顧老人家，哪知道丈夫在外另結新歡，兩人為了經濟問題發生多次爭執，「他竟然惡意向內政部移民署自首，聲稱是與我假結婚」，9年婚姻就這樣破碎了。

吳女指控，徐男意圖陷害，2017年12月還拿這件事當藉口把她趕出家門，後來屏東地檢署檢察官查明實情，處以不起訴處分確定，但她已經無家可歸，顯然是遭丈夫惡意遺棄，不得已才決定向法院訴請離婚。對此，屏東地院一審判准她的請求。

這下換徐男心生不滿，他提出上訴並表示，吳女2005年曾以假婚方式來台，還從事坐檯工作，兩人就是在那時候認識、交往的，「她被警方查獲遣返，想再度來台重操舊業，於是要求我與她假結婚，婚後來台自始至終都沒有與我和家人同住，更別提發生趕出家門這種事」，兩人打一開始就沒有結婚的真意，當然也不成立婚姻關係，既然沒結婚，又哪來的離婚，他反而希望法官判決確認雙方婚姻關係不存在。

▲徐男聲稱吳女當過坐檯小姐。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案當事人無關）

不過，黃姓證人證稱，和吳女在大陸是隔壁村的玩伴，兩人分別嫁來台灣，對方還曾帶著丈夫來她工作的檳榔攤聊天，「他們住在一起，常常吵吵鬧鬧，她如果不愉快就會來找我聊天」、「他們結婚之後在外面租房子，跟女方的兒子同住，我有去過他們生活的地方，她也有住過夫家，她有跟我說過」。

高雄高分院合議庭陸續調閱李姓、廖姓、林姓、鄧姓等多位證人的證詞，認定兩人婚後的確曾有過共同生活，雖然沒有持續同住，但無法藉此認定他們當初真的毫無結婚的真意，同樣也難以認定這段婚姻是假結婚，最終維持原審判決，駁回男方告訴，全案仍可上訴。