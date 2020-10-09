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離過婚不能參加婚禮？媒婆警告「觸霉頭」　過來人斥：我還當伴娘

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▲結婚（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲結婚有很多禮俗。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者黃可昀／綜合報導

台灣人結婚也有許多眉眉角角要注意，尤其是老一輩都會特別注重傳統禮俗。一名準新娘近日要舉辦婚宴，但突然收到親人無法前來的通知，原因是「離過婚」不能參加，她還是第一次聽到這說法，於是發文問其他人是否真的有這項習俗？

準新娘在臉書社團「爆系知識家」發問，是否有離過婚的人不可參加「親人」婚禮的規定？不久後她就要舉行婚宴了，某個親人卻傳Line跟她說離過婚的人不方便出席，媒婆說會「觸霉頭」，害她聽了有點心驚驚，趕快PO文問「這是哪裡的習俗？」

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▲結婚（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲網友都沒聽過離婚不能參加婚禮這說法。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

多數網友都沒聽過這項說法，也覺得這規定太過嚴苛，有時候太過迷信反而會打壞結婚興致，「現在離婚的那麼多，如果照這樣刪名單，可能以後大家結婚沒什麼人去了喔」、「沒聽過有這種習俗，只有聽過家有喪事，或剛懷孕的孕婦怕沖到喜，才會不敢參加婚禮」、「沒有吧～我妹離婚後也是有參加我弟的婚禮，現在我弟他們夫妻不是好得很」、「我離婚後還當伴娘耶！」

有關參加婚禮的習俗，傳統上比較普遍的說法是剛結婚4個月內的人要避開參加別人婚禮，避免喜沖喜；懷孕、家中服喪、生肖屬虎的人也盡量避免，但這都屬於老一輩的觀念，現在很多年輕人都是以氣氛和樂為主，可視情況調整習俗作法。

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