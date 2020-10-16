陌生男臉書甜喊分居妻「女友」　醋夫討百萬休了！結局慘輸

記者黃翊婷／綜合報導

台東余姓男子不滿妻子去年3月離家出走，卻在臉書上被賴姓男子稱為女友，驚覺可能遭戴綠帽，氣得開口要求賠償100萬元（先拿20萬，其餘80萬告贏再另案請求），同時還要訴請離婚，但最後被台東地院法官駁回，吞下敗訴。

▲余男看到陌生男子在臉書稱妻子為女友。（示意圖／記者周宸亘攝，與本案當事人無關）

余男在判決書中提到，和妻子是在2017年3月間結婚，哪知道夫妻生活才過了2年，對方就突然在2019年3月離家出走，至今都沒有聯絡，「她在外面另交男友，還被臉書暱稱為『賴X』的男子稱為女友」，因此懷疑自己遭戴綠帽，這才氣得一狀告上法院。

余男主張，妻子在已婚的狀態下另交親密男友，在這件事情上他並沒有過失，精神方面卻感到痛苦萬分，於是還要加碼求償100萬元，但考量到無力繳交裁判費這個因素，所以想先請求20萬元，其餘80萬元等到判決確定後再另案請求。

▲余男懷疑妻子外遇。（示意圖／記者李佳蓉攝，與本案當事人無關）

不過，余妻經過合法通知並未出庭，也沒有提出任何書狀聲明。台東地院法官認為，光從余男出示的臉書、LINE對話的截圖看來，並沒有辦法證明是否真的有賴男這個人，也沒辦法證明對方口中的女友就是余妻，況且現在網路發達，冒用他人照片的事件頻傳，甚至經常發生男性拿女性照片上網與他人互動的事，因此無法單憑4張截圖就認定女方有外遇。

法官接著表示，雖然余父證實兒子與媳婦已經一年多沒有聯絡，但這也只能證實余妻的確是在2019年3月間離家出走，加上這段話還是「聽說」的，並沒有其他證據可以佐證，余男也未能舉證分居是妻子的可歸責程度較重，最終裁定駁回告訴，全案仍可上訴。