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女房客住2年變老婆　房東瞞5子女結婚「100萬蒸發」結局曝光

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記者黃翊婷／綜合報導

徐姓房東十多年前認識來看房子的吳姓女子，對方承租後多次示愛，並表明願意結婚，後來他瞞著5名子女於2018年8月間登記結婚，哪知道對方不僅不願意同居，也不曾煮過一頓飯，2019年3月間欠租落跑，害他人財兩失，最終心寒決定訴請離婚，日前獲得台南地院法官裁准。

▲▼結婚（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲徐男沒有先告知家人就與吳女登記結婚。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案當事人無關，下同）

徐姓房東在判決書中提到，起初吳女是看到租屋廣告才來看房子，但沒有承租，2016年間兩人在公園相遇，聊過之後決定租下台南市某區的一樓房子，不過雙方沒有沒有簽訂書面租賃契約，只是口頭約定每月租金為3000元，水電費由房客負擔，「可是她經常拖欠水電費，租金也是只付了一年多就沒再給。」

徐姓房東無奈表示，吳女入住後經常示愛，強調會照顧他的晚年、不會欺騙，整整追求了2年，讓他以為遇上真愛，於是瞞著5名子女同意結婚，並在2018年8月間完成登記，「婚後她藉口次子態度不佳，拒絕搬來同住，偶而過來也只待了1、2個小時就離開，我們沒有共同生活過，她不僅不曾整理家務，連一頓飯都沒有為我煮過。」

更誇張的是，吳女因為長期積欠房租又不整理環境，多次被長子口頭要求搬離，徐姓房東還幫忙求情，哪知道2019年3月初因為水塔故障，恰巧抽水馬達在女方房間，找來警察、鎖匠、水電工一同打開房門，才發現人早就已經落跑了，只留下髒亂不堪的空房。

▲▼小公寓,套房,廚房,冰箱,開伙,煮飯。（圖／翻攝自pixabay）

▲徐男抱怨吳女婚後沒有為他煮過一頓飯。

徐姓房東指控，吳女還曾向長子坦承拿走帳戶中的100萬元，因為怕東窗事發才會逃跑，「結婚之後她明明有手機，卻都故意用公共電話打來，讓我無法自行與她聯絡」，如今人已經失聯超過一年，他實在沒有辦法，這才心寒決定向法院訴請離婚。

而吳女經過合法通知並未出庭，也沒有提出任何書狀聲明。台南地院法官認為，徐姓房東上述證詞都有戶籍謄本、存摺影本、警方受（處）理失蹤人口案件登記表為證，加上證人長子證述十分詳細，因此認定他所說的都是事實，最終判准兩人離婚，全案仍可上訴。

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