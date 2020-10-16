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賤嘴夫被休！愛搓妻子頭嫌笨...酸長得沒特色只當洩慾工具　

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▲分手,離婚。（圖／取自Pixabay）

▲彰化一名人妻受不了丈夫長期言語暴力肢體暴力，甚至只當洩慾工具含淚訴請離婚。（圖／取自Pixabay）

記者黃宥寧／彰化報導

彰化一名人夫阿發（化名）與妻子慧慧（化名）結婚25年育有3名子女，當時年僅17歲，不料婚後阿發經常辱罵她，經常下班去喝酒、賭博醉到不省人事，甚至期間與女同事過從甚密，並指責妻子不懂溫柔撒嬌，更酸妻子長得沒特色，想離婚，但又覺得離婚沒人可以解決生理需求，多年下來，妻子受不了訴請離婚成功。

慧慧主張，他們於1995年結婚，當時年僅17歲的她努力做好妻子，但沒想到丈夫竟完全不尊重她，多次言語侮辱，丈夫個性反覆、情緒化多次搓她頭，慧慧要求阿發改善，但沒想到阿發竟回答「我就是要搓看看，看妳會不會變聰明」、「妳講話可以不要那麼笨，我就不會搓妳了」，拒絕改善！更經常以「妳太笨」、「白目」、「不會說話」、「不夠溫柔」、「妳在外面搞什麼（台語：變啥小）」慧慧表明想離婚，但阿發不但不挽回，甚至冷回「離婚後，我的生理需求要找誰？」種種言語令慧慧心如死水。

不僅如此阿發經常懷疑慧慧，出門需報備，預計何時返家也需告知，中途甚至會查勤是否確實前往該地點，如果不同，就以「奪命連環摳」方式密集致電，慧慧得準時到家，如此多年，慧慧內心承受極大壓力，多年溝通無效，甚至遭阿發懷疑她出軌，只要不遵從要求，就會到處亂說慧慧在外面「亂搞」，甚至遇鄰居、親友即加油添醋大肆宣揚，破壞慧慧與家人名譽。

阿發則抗辯，會搓頭是因為溝通不良，或是因為慧慧回答太過冷漠令他無法接受，才會發生得，至於慧慧提出辱罵部分，則是吵架時鬥嘴。而且自己每個月薪水與獎金都會匯到帳戶內，也將自己存簿、提款卡都交給慧慧，甚至曾經用自己存的零用錢購買鑽石送給慧慧，真的沒有「在家當老大」此事存在。認為夫妻爭吵難免，且慧慧也會對他大小聲，吵過就算了。

對此兩人經過2次調解仍無結果，又經法院徵得兩人同意轉介婚姻諮商，諮商後慧慧仍堅持要離婚，雖然阿發仍有維持婚姻之意，法官認為兩人婚姻已生重大破綻，且無回復之望，慧慧請求判決離婚，既獲允許，即無再予審。

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