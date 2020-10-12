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回南部吃年夜飯！忘給公婆紅包她遭趕出家門...被逼視訊「下跪磕頭」

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▲▼年夜飯。（圖／pixabay）

▲年夜飯被趕回家。（示意圖，與本文無關／pixabay）

記者蔡儀潔／綜合報導

最怕結婚嫁錯郎，新竹一名陳姓工程師婚後首度帶張姓妻子，回南部老家吃年夜飯，然而卻以妻子沒準備公婆紅包「不孝」為由，當晚將其趕回新竹，隔天更是逼她以視訊方式，向公公下跪磕頭賠罪，否則就要離婚。陳男還在大陸養情婦，而張女向婆家求助，竟被冷回「別耽誤陳男再婚」。

陳男在新竹科學園區擔任工程師，根據他的說法，與張女結婚後常冷戰或爭吵，兩人形同陌路，只能靠8歲兒子傳話。他2016年前往大陸工作，妻子以為遭遺棄，竟自割手腳PO上網，博取親友同情，還揚言帶兒子跳樓，並傳簡訊「我要你後悔一輩子到死」、「我要你連兒子都沒有」等。陳男認為雙方歧見已深，妻子甚至以兒子性命要脅，因此請求判准離婚。

對此，張女反擊稱，婚後不久第一次到南部婆家吃年夜飯，陳安指責她沒準備公婆紅包，當晚就將她趕回新竹，隔天以離婚要脅，要她透過手機視訊向公公下跪，為了能保住婚姻，她在自己母親面前，向公公下跪磕頭賠罪。

▲▼出軌,劈腿,不倫,小三,外遇。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲陳男在大陸包二奶。（示意圖，非本文當事人／取自免費圖庫Pakutaso）

張女說，陳男前往大陸工作不到半年，因病需返台緊急手術，竟告知已在對岸另結新歡，要她趕快離婚，她向婆家求助，反被冷回「別耽誤陳男再婚」。求助無門的張女情緒崩潰，只能口頭威嚇以死相逼，其實並無尋短意圖，也不願意離婚。

法官調查，張女第一次到婆家過年就被請出家門，的確造成陰影心結，為婚姻埋下隱憂，2017年過年期間，她以兒子臉書帳號發文詢問「木炭哪裡買？」嚇壞網友且報警，警方調查張女因先生疑在大陸有外遇，故有輕生念頭。法官認為，其自殺意圖，加深婚姻裂痕。

法官發現，張女最痛恨是先生敢在大陸包二奶，卻沒膽當面告訴她要離婚，才選擇以激烈手段回應，雖安排雙方共同諮商，希望張女能放下心中難解之苦，但事態演變到最後，雙方歸責誰輕誰重，連法官也難以釐清，最終只能判准離婚。

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