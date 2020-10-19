聯結車司機昏倒「右側癱瘓」討賠2815萬　僅獲判8.7萬理由曝光

記者黃翊婷／綜合報導

嘉義許姓聯結車司機去年1月9日突然在工作期間昏倒，送醫急救後雖然保住一命，卻造成身體右側癱瘓、喪失部分語言能力，因此決定向公司提告求償2815萬餘元。然而，嘉義地院法官認為，許男在工作中昏迷倒地不屬於職業災害，最終裁定業者應賠償8萬7213元較為適當，全案仍可上訴。

▲許男的工作地點在民雄工業區。（圖／翻攝自Google地圖）

許男在判決書中主張，他自2018年7月1日起在該公司擔任聯結車司機，工作地點位於民雄工業區內，每週上班5天，時間為早上6點30分到下午3點30分，但上班日都會加班到晚間6點30分；2019年1月9日他到班工作，卻突然昏迷倒地，直到上午8點30分才被同事發現並送醫急救，經過診斷確認為急性腦梗塞並呼吸衰竭及心衰竭合併肺水腫。

許男送醫後雖然保住一命，卻造成身體右側癱瘓、語言能力受損（可以理解但無法表達）等傷害。事後他前往台南成大醫院進行鑑定，確定這次的傷害為職業災害，是積勞成疾所致，與本身罹患心臟疾病無關，因此決定向公司提告求償不能工作薪資補償、失能補償、醫療費用、加班費、精神慰撫金等，總計2815萬餘元。

對此，業者主張，許男並非公司的正職司機，是2018年9月初經他人介紹來擔任臨時司機3天，過了兩個多月又突然出現並表示想要再來工作，會計小姐才透過LINE通知工作內容，況且司機們只要送完貨就可以自由活動，他並非正職，想來上班就來，不來也不會有人打電話催促，屬於自由型勞工，「他本來就有高血壓及冠心症、狹心症等心血管疾病，依照他的就醫紀錄可推論，左側大腦動脈阻塞的原因並非職業傷害，而是他本身身體不佳或用藥不慎所造成。」

▲許男在工作期間昏倒，被同事發現緊急送醫。（示意圖／ETtoday資料照，與本案無關）

嘉義地院法官則認為，依據職業促發腦血管及心臟疾病（外傷導致者除外）的認定參考指引，如果發病前一個月加班時數超過100小時，加班產生的工作負荷與發病就有極強的相關性，所以許男在工作中昏迷倒地是否屬於職業災害，要先看他在事發一個月前是否有超時加班工作而定。

法官指出，許男未能提出卡打資料證實是8點上工，但有自行整理出上下班時間表，扣除中午休息90分鐘，計算出來該段時間的總工時並未有超時情形；再者，他聲稱在非上班時間也會被分派工作，卻沒有提出相關證據，因此難以認定他每天都有加班4小時之事實。

至於職業災害部分，法官表示，雖然成大醫院的鑑定報告書認定是職業災害，但鑑定基準是以家屬陳述的上班時間來進行推論，沒有其他證據可以佐證，尚難憑採，而進一步調閱嘉義基督教醫院的住院病歷記載，發現他曾因心肌梗塞裝置冠狀動脈支架，後續也有定期接受追蹤治療及服藥，最終認定這件事是由他本身的舊疾所引發，裁定業者應賠償8萬7213元較為適當，全案仍可上訴。