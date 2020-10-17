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美動物園狐猴慘遭綁架！　機靈5歲男童路邊發現...獲獎賞終身會員

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▲狐猴「Maki」。（圖／美聯社）

▲美國舊金山動物園的狐猴「Maki」慘遭綁架。（圖／美聯社）

實習記者周依儒／綜合報導

美國加州舊金山動物園14日發現園內一隻環尾狐猴「馬基」（Maki）失蹤，且圍欄內也有外力遭到外力強制入侵的痕跡，因此趕緊通報當局。隔天，當地一名5歲男孩詹姆士（James Trinh），就在距離動物園附近約8公里的帝立市（Daly City）發現牠，讓這隻狐猴能順利回家，動物園也因此頒發了終身會員給男童！

綜合外媒報導，詹姆士所就讀的幼兒園路德會恩望堂日校（Hope Lutheran Dayschool）園長辛西亞（Cynthia Huang）表示，詹姆士在剛放學時就在路邊發現馬基，並大喊「有狐猴！有狐猴！」雖然馬基失蹤的消息全美媒都有報導，但對一個5歲男孩來說根本無法理解，純粹只是看到有狐猴。

辛西亞表示，她一開始聽到的時候還很懷疑，想說詹姆士是不是看到路邊常見的浣熊，但沒想到出來看後，馬基就馬上從幼兒園的停車場咻一下的跑進室內的兒童遊樂區內。校方也趕緊通報警方和動保單位，接著就合力將馬基趕到運送動物用的籠子內。

▲狐猴「Maki」。（圖／美聯社）

▲狐猴「Maki」高齡21歲。（圖／美聯社）

舊金山動物園園長譚雅（Tanya Peterson）指出，馬基今年已經21歲了，以狐猴的年紀來說很大，且身上還患有關節炎等症狀，因此非常需要有人細心照料，雖然馬基現在已經順利回到動物園內，但牠的情緒還沒平復，身上還有脫水、飢餓等狀況，加上突然離開動物園，馬基現在也和原本的家族保持距離；目前獸醫正積極照顧，希望牠能趕緊好起來和家人團圓。

動物園園方也提供了了2100美元（約6萬台幣）的懸賞金給提供幫助的幼兒園，並讓發現的詹姆士和他家人都成為該動物園的終身會員。而警方也在15日晚間逮捕了綁架馬基的30歲嫌犯柯瑞（Cory McGilloway），也將被移監到舊金山郡立監獄內，並以偷竊狐猴等名義被起訴。

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