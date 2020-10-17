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《捍衛戰士》引從軍狂潮！　阿湯哥、製片獲頒美軍「榮譽飛行員」

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▲▼ 《捍衛戰士：獨行俠》。（圖／翻攝自YouTube／Paramount Pictures）

▲ 1986年的《捍衛戰士》曾掀起從軍狂潮，續集《捍衛戰士：獨行俠》預計將於明年中上映。（圖／翻攝自YouTube／Paramount Pictures）

實習記者陳妙津／綜合報導

由好萊塢巨星湯姆克魯斯主演的《捍衛戰士》曾在全球大受歡迎，也激勵大批美國青年報考海軍航空隊與空軍飛行員學校。美國美軍更為此在日前頒發「榮譽飛行員」獎章給阿湯哥和製片布洛克海默（Jerry Bruckheimer），兩人分別成為該獎第35、36名獲獎者。

據《福斯新聞》報導，「榮譽飛行員」獎章計畫始於1949年，作為海軍表彰個人為海軍航空事業做出巨大貢獻的方式，獲獎者除了能得到金翼徽章外，也有權獲得海軍飛行員所享有的所有榮譽及特權。

▲▼ 《捍衛戰士：獨行俠》。（圖／翻攝自YouTube／Paramount Pictures）

▲《捍衛戰士：獨行俠》。（圖／翻攝自YouTube／Paramount Pictures）

《捍衛戰士》在全球締造超過3億5000萬美元的票房，掀起飛行夾克、雷朋太陽眼鏡等周邊商品熱賣，更鼓舞美國青年投軍報國的志願入伍潮。航空部隊指揮官米勒三世（DeWolfe Miller III）9月底在洛杉磯派拉蒙影視中心頒獎，布洛克海默沁親至現場領取，而湯姆克魯斯則因在歐洲拍攝《不可能的任務》續集，改採遠端視訊參加。

軍方指出，在影史上再也沒有一部比1986年《捍衛戰士》更經典的空戰電影，該片的角色、對白與意象在整個世代的美國人心中根深蒂固，擄獲了數百萬人的心，也對招募海軍航空兵產生深遠的正面影響，大大促進與支持海軍航空兵的士氣，並使航空母艦及海軍戰鬥機等軍事內容成為流行文化。

而演藝人員獲此獎項並非首例，美軍早前也曾因已故喜劇影星鮑伯霍普（Bob Hope）在軍人服務社卓越的勞軍表演，而頒發了「榮譽飛行員」獎章。《捍衛戰士》續集也已經開始拍攝，由阿湯哥繼續出演主角，預計將在2021年7月2日在美國上映。

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