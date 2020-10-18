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美制裁反華！　陸青年留學熱潮未減...唯獨「這類人」全面禁赴美

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▲▼美國政府正考慮對來自中國大陸的留學生實行更嚴厲的背景調查與限制。（圖／路透）

▲美國政府正考慮對來自大陸的留學生實行更嚴厲的背景調查與限制。（圖／路透）

記者任以芳／北京報導 

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）近日宣布要求年底前關閉在美所有孔子學校，加上，今年六月份美方禁止有軍工背景大陸留學生赴美，如今相關反華教育政策實施超過半年，大陸赴美就讀風氣還是沒受影響。《ETtoday新聞雲》記者訪問北京專辦海外留學的吳姓業者，他表示，「受疫情衝擊，今年九月申請到美國留學的一般生還是照常進行，只有軍工背景的學生無法申請念研所或博士，對大陸培育軍工人才計畫將受很大影響。」

吳姓業者表示，今年中美關係緊繃，加上疫情影響，原本擔心可能有學生暫緩申請留學。「結果，九月這波開學申請人數絲毫沒受影響，也沒有增加趨勢，處於持平狀態，最主要這些學生很早就準備好，頭已經洗一半必須完成。」現在就看這次美國大選結果，如果中美關係持續惡劣，2021年陸赴美留學的意願是否會受衝擊，必須再觀察。

談到今年九月份，蓬佩奧曾說川普將考慮暫時禁止所有大陸大陸學生和研究人員赴美國留學，最後又不了了之。吳姓業者回應，「大陸每年同時在美的留人數至少有30多萬人，對於各大學院來說是非常可觀收入，如果一但喊停不讓大陸學生來就讀，將會造成美國大學財政災難。」

▲▼ 留學生驟減！美國二線大學裁員又減課　中西部衝擊最大。（圖／路透社）

▲美國政府禁只有軍工背景學生赴美念研究所或博士。（圖／路透）

談到今年九月份，蓬佩奧曾說川普將考慮暫時禁止所有大陸大陸學生和研究人員赴美國留學，最後又不了了之。吳姓業者回應，「大陸每年同時在美的留人數至少有30多萬人，對於各大學院來說是非常可觀收入，如果一但喊停不讓大陸學生來就讀，將會造成美國大學財政災難。」

另外，六月起宣布大陸數十家企業，以及13所高校列入「制裁」實體清單。其中，被列入黑名單高校北京航空航天大學、北京理工大學、哈爾濱工業大學、哈爾濱工程大學、西北工業大學、南京航空抗天大學與南京理工大學。這7所大學直屬大陸工業和信息化部，俗稱「國防七子」，被認為與解放軍有密切聯繫，遭到美國高度關切。

美國制裁消息一出，吳姓業者表示，「不意外！」過去常聽說這些有軍工背景學生出國中學，有的為大陸政府做情報搜集、交換學費。這些特殊身份學生出國都是學校或是大陸政府一手申請辦理，很少人會找民間代辦機構。

▲▼上海外灘的中美國旗。（圖／路透）

▲中美角力從經濟政治延伸到教育思想。（圖／路透）

吳姓業者分析，從前年開始，美國已經小規模限制大陸學生赴美不能就讀哪些科系，比如說航天、航太、核能相關專業領域。因為，美國真正專業都是在研究所和博士生的時候學習，所以大陸派過去都是讀研究生或博士，在那個地方不只上課，還有專業的實驗室。

根據統計，大陸一年赴美留學人數大約有數十萬人，有軍工背景大約是3千人左右。吳姓業者說，「這次遭美制裁的7所大陸大學都是頂尖軍工、重工業培訓基地，每年赴美留學是3千到5千人，看起來不多，十幾二十年累積下來十分驚人。」

吳姓業者表示，大陸這些軍工背景學生背負重要使命，拚命學習美國最尖端、最先進技術帶回大陸，因此，站在美國立場當然不想幫對手培育人才。現在大陸留學界也觀望，另一個軍武大國以色列會不會採取類似美國的措施，儘管機率不高，但美國反制措施對大陸培育軍工人才計畫，將受到很大影響。

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