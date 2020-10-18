總統敗選下一步　川普4年都開「搞消失」玩笑：我可能會離開這國家

▲美國總統川普競選連任選情不利。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統川普16日前往喬治亞州（Georgia）造勢，在大會上被問及若選舉結果出爐，輸給民主黨總統參選人拜登（Joe Biden），那他會怎麼辦？他開玩笑回應可能會「離開這個國家」。

綜合外電報導，川普當天在梅肯市（Macon）的造勢大會上表示，「我應該要開開玩笑的，因為你知道嗎，和（美國）歷史上最糟糕的候選人競爭總統位置讓我壓力很大。你們能想像如果我輸了會怎麼樣？我的一生，之後我還能做什麼？」他說若敗給拜登，感覺肯定不怎麼好。

「搞不好我得離開這個國家？我不知道。」事實上川普已非第一次透露自己無法接受敗選結果，或是從未承諾自己會「和平下庄」，上個月在北卡羅萊納州（North Carolina）的造勢大會上，他也說若無法順利取得連任，「我不知道接下來要做什麼，我可能永遠都不會再和你們說話了。」

早在2016年，川普也以開玩笑的方式表示若沒讓共和黨提名，他就會消失在大眾視野之外。他當時便認為自己不可能敗選，但若事情成真了，「我想我可能會去坦伯利（Turnberry，五星級飯店及高爾夫球場），然後打打高爾夫或什麼的。」

根據知名民調網站「538」數據顯示，拜登自10月以來穩定領先川普，領先百分點皆在8個百分點以上，最新數據則顯示拜登擁有50％支持率，而川普只有43％。BBC最新民調也指出，拜登52％的支持率愈與川普的42％成功拉開差距。