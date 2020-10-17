蟲蟲危機！花蓮富里有機水稻遭飛蝨蹂躪　8公頃受害

▲▼花蓮縣政府農業處會同花蓮區農改場、富里鄉公所及富里鄉農會等單位現場會勘。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

時值二期水稻抽穗期，但今年氣候雨少偏乾旱，富里鄉永豐及豐南地區有機水稻田陸續發生飛蝨危害，嚴重影響水稻生長。花蓮縣政府農業處會同行政院農業委員會花蓮區農業改良場、富里鄉公所及富里鄉農會等單位進行會勘，確認受害面積約8公頃。

為盡快降低農友的損失，花蓮縣政府農業處與富里鄉農會合作，在富里鄉竹田使用無人機進行有機稻田區域防治，後續亦將補助富里鄉農會辦理植物疫病蟲害講習，針對水稻疫病蟲害加強防治宣導。

▲▼花蓮富里有機水稻遭飛蝨危害情形。

農業處說明，白背飛蝨主要是成蟲及若蟲群集於水稻中、上部，以吸食養液為害；在水稻抽穗前，被害稻株常由基葉往上黃化；在水稻抽穗後，成蟲與若蟲均喜棲於劍葉及穗部為害，影響稻穀的稔實率，嚴重時將導致稻株全面枯萎，農友的辛苦亦將隨之白費。

農業處處長吳昆儒表示，為了減少蟲害情形擴大，花蓮縣政府主動進行疫病防控減災，防疫所提供有機田可使用的防治資材「苦楝皂鹼」，可施作面積約40公頃，由花蓮區農業改良場指導稀釋調配量，一同在清坑有機稻米田區全面噴灑。

農業處呼籲，因本次受害稻作已接近抽穗期，請種植水稻的農民加強巡田，若發現平均每叢稻基部有5隻飛蝨時，即應進行用藥防治，有機防治方面則可使用苦楝油、皂素或礦物油等免登記植物保護資材，但使用防治資材前，請農友務必需向自己受輔導的有機驗證單位確認是否可使用該防治資材，如果有施藥技術指導需求，可洽農委會花蓮區農業改良場提供協助，請大家不用過度擔心。

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