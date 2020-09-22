白飯有紅斑！專家揭「紅米混入包裝米」難吃現象　碾米廠損失慘

▲水稻田混有紅米的稻株。（圖／台東區農業改良場提供，下同）



記者許展溢／台北報導

吃飯時大家會注意到有些白米飯是否帶有紅線、紅斑？或是在糙米飯中摻雜一些紅色的米粒？台東區農業改良場今（22日）表示，這些都是混雜紅米的產品，仔細品嘗，混雜的米飯吃起來的口感較乾硬，混雜越多，適口性越差，主要和「稻種純度」有關，嚴重混雜紅米的水稻田會降低稻穀產量與品質。

台東場表示，近年因跨縣市秧苗調度，紅米發生有日趨嚴重情形，紅米外觀呈現紅色，植株較高，早熟，易落粒，稻穀休眠性高，已成水田中重要雜草，故又稱為雜草型紅米。田間栽培時，若秧苗或田間混雜比例高，會使當期作產量及品質下降，且掉落田裡的紅米休眠期可達1-2年，使未來幾期作稻米混雜風險相對提高。

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▲▼紅米混入包裝米時，消費者則易吃到口感乾硬，食味品質較低的產品。



台東場助理研究員廖勁穎指出，稻農或育苗場沒拿到比較純的種苗，才會這樣，口感不會好吃，甚至會覺得很糟，純粹吃白飯不淋上肉汁，吃得出來，炒飯或加肉湯等則難以分辨。混雜愈多，除口感差外，對碾米廠是一大衝擊， 因消費者買白米，都希望買到透明、漂亮又好吃，碾米廠假設收到100公斤稻穀，正常最後米出去有70公斤，若混雜嚴重，把紅米挑掉，可能只剩50至60公斤，導致糙米率、白米率明顯下降，損失多。最後紅米混入包裝米，消費者易吃到口感乾硬，食味品質較低的產品，也就是紅米入侵時，生產者、加工業者及消費者都受到影響。

▲田間進行去偽去雜工作可有效減少紅米混雜，提高稻種純度。



為提升稻米品質，有效減少田間紅米的發生，台東場建議，在生產過程要有以下2點防範撇步：

1、取得優良種苗：產生紅米的原因，主要為秧苗品種混雜所致，純正的稻種繁殖工作專業性高，從田區整備到收穫調製均有嚴格的操作流程。建議農友避免自行留種，以免造成品種混雜。應該向合格秧苗業者購買高純度的秧苗，以三級繁殖制度下設置採種田的業者，或向各改良場所技術移轉，取得原原種之業者尤佳。

2、田間管理：若田間已有紅米混雜情形，因紅米具有休眠性，掉落於田間生長後，易造成下一期作稻米混雜，建議農友可採「增加灌水、整地作業」：如田區有紅米發生，收穫後建議田區淹水，促使紅米發芽後再耕犁，並以7至14天間隔，重複2-3次，除了可以耕除前作落粒稻種，也兼具雜草防除功效。

另外，「田間去偽去雜」，進行2-3次田間去偽去雜工作。在插秧後進行補秧期間，如發現非插秧行株距位置上長出之秧苗，可直接踏埋至田裡，避免混雜等。在曬田至水稻孕穗時，建議巡查田間是否有提早抽穗、葉片暗紅或植株特別高大的稻株，如有需整叢割除；水稻勾頭後，建議巡查田間稻株穀粒是否有顏色暗紅、帶有雜斑或高度不同之異型稻株，若有也需整叢割除。