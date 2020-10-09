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稻作「難產」可理賠！壽險業者：一期水稻預估高達8800萬以上

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▲富邦產險，一期水稻理賠金額預估將高達8,800萬元以上。（圖／資料照）

▲富邦產險，一期水稻理賠金額預估將高達8,800萬元以上。（圖／資料照）

記者陳依旻／台北報導

稻作「難產」保險可以理賠！今年初低溫及缺水危機，導致許多縣市一期水稻發生「空包彈」稻穗穀粒稔實不良的歉收災情，據目前農委會公告的東部及南部地區產量調查估算，「一期水稻理賠金額預估將高達8,800萬元以上」。

富邦產險表示，目前多數縣市皆已公告一期水稻產量調查，理賠則集中於花蓮、台東及台南市，其中以花蓮富里鄉的預估理賠金額約2,600萬元為最高，花蓮鳳林鎮、壽豐鄉及台南善化區也各高達1,000萬元，台東池上、鹿野及關山鄉也都各有近600萬元的預估賠款。

農委會積極推動農業保險，持續補助水稻保險五成保費，再加上各縣市政府的補助，農民最低僅須負擔一成保費；以109年花蓮富里鄉一期稻作為例，農民每公頃最低只需要負擔一成保費約400元，本次災損即獲得每公頃最少約14,000元的賠款，充分發揮保險補償損失、穩定社會的功效。

透過投保水稻區域收穫農作物保險，不但可填補農民因天災所致的損失，更能擴大承保因病蟲害等非天災因素導致的減產，且水稻保險理賠不須勘估，而是以農委會公布的鄉鎮市區收穫量作為理賠評斷依據，農民如於投保時事先提供銀行帳戶，理賠金將會直接匯入帳戶內，省去繁雜的紙本理賠作業流程。

富邦產險表示，未來將持續規劃其它類型的農漁業保險商品，提供農漁民更完善且全面的保障。

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